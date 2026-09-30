Balrampur News: राप्ती में कटान से खिसकी मिट्टी महिला गहरे पानी में डूबी

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ग्रामीणों के अनुसार, गायत्री देवी पत्नी बृजलाल बुधवार शाम करीब 4:30 बजे किसी काम से राप्ती नदी के किनारे गई थीं। इसी दौरान तेज बहाव के कारण नदी किनारे की मिट्टी अचानक खिसक गई। इससे पहले कि वह संभल पातीं, मिट्टी के साथ वह नदी के गहरे पानी में चली गईं। आसपास मौजूद लोगों ने घटना की सूचना पुलिस को दी। विज्ञापन



हल्का लेखपाल अंबिकेश्वर प्रजापति ने बताया कि नदी में लगातार कटान होने से किनारे की मिट्टी कमजोर हो गई है। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस को सूचना दी गई। सीओ डीके श्रीवास्तव ने बताया कि स्थानीय गोताखोर नदी में महिला की तलाश कर रहे हैं। पुलिस और राजस्व विभाग की टीम भी मौके पर मौजूद है। ग्रामीणों के अनुसार, गायत्री देवी पत्नी बृजलाल बुधवार शाम करीब 4:30 बजे किसी काम से राप्ती नदी के किनारे गई थीं। इसी दौरान तेज बहाव के कारण नदी किनारे की मिट्टी अचानक खिसक गई। इससे पहले कि वह संभल पातीं, मिट्टी के साथ वह नदी के गहरे पानी में चली गईं। आसपास मौजूद लोगों ने घटना की सूचना पुलिस को दी।हल्का लेखपाल अंबिकेश्वर प्रजापति ने बताया कि नदी में लगातार कटान होने से किनारे की मिट्टी कमजोर हो गई है। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस को सूचना दी गई। सीओ डीके श्रीवास्तव ने बताया कि स्थानीय गोताखोर नदी में महिला की तलाश कर रहे हैं। पुलिस और राजस्व विभाग की टीम भी मौके पर मौजूद है।

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ललिया। राप्ती नदी में बाढ़ के बीच हो रहा कटान नदी किनारे रहने वाले लोगों के लिए खतरा बन गया है। बुधवार शाम ग्राम पंचायत चौका कला के मजरे गंगा बख्श भागड़ में नदी किनारे गई 65 वर्षीय गायत्री देवी कटान की चपेट में आकर गहरे पानी में डूब गईं। सूचना मिलते ही ललिया पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय गोताखोरों की मदद से नदी में उनकी तलाश शुरू कराई गई। समाचार लिखे जाने तक महिला का पता नहीं चल सका था।