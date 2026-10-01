Balrampur News: लकड़ी की जांच करने पहुंचे वनकर्मियों से अभद्रता, हाथापाई में फटी वर्दी

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वन दरोगा गौरव मिश्रा ने बताया कि 29 सितंबर को दोपहर करीब दो बजे वह वनरक्षक मनीष सिंह के साथ तेन्दुआनगर सेक्शन में भ्रमण कर रहे थे। पिछले दिनों हुई तेज बारिश और आंधी के दौरान सड़कों पर गिरे पेड़ों को स्थानीय लोगों की मदद से हटवाया जा रहा था। इसी दौरान सूचना मिली कि हटाए गए पेड़ों में से कुछ कीमती सरकारी लकड़ी बसंतपुर निवासी तौहीद अहमद के घर के सामने रखी है।वनकर्मी मौके पर पहुंचे तो तौहीद घर पर नहीं मिला। घर के सामने शीशम के करीब पांच बोटे रखे मिले। फोन पर संपर्क करने पर तौहीद ने वनकर्मियों को बहादुरापुर चौराहे स्थित अपनी दुकान पर बुलाया। वहां लकड़ी के संबंध में पूछताछ के दौरान विवाद हो गया। आरोप है कि तौहीद और उसके भाई तौकीर ने वनकर्मियों से गालीगलौज की। वनरक्षक मनीष सिंह ने वीडियो बनाने का प्रयास किया तो दोनों ने मोबाइल छीनने की कोशिश करते हुए हाथापाई की। इस दौरान उनकी वर्दी फट गई।घटना की सूचना डायल 112 को दी गई। इसके बाद पुलिस की मदद ली गई। सीओ डीके श्रीवास्तव ने बताया कि वन दरोगा की तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज की गई है। मामले की जांच कराई जा रही है। जांच में सामने आए तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।