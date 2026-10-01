Balrampur News: सुकली नाका चौकी पर एसएसबी जवान की संदिग्ध हालात में मौत

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बताया गया कि मनीष 14 सितंबर को छुट्टी लेकर घर गए थे। 19 सितंबर को वापस बटालियन पहुंचकर उन्होंने ड्यूटी ज्वाइन की थी। इसके बाद उनकी तैनाती सुकली नाका चौकी पर की गई थी। बुधवार सुबह रात्रिकालीन ड्यूटी पूरी करने के बाद वह बैरक में गए। कुछ देर बाद साथी जवानों को घटना की जानकारी हुई।सूचना मिलते ही पुलिस अधीक्षक मार्तंड प्रकाश सिंह, एसएसबी डीआईजी दीपक बरनवाल समेत अन्य अधिकारी मौके पर पहुंचे। फोरेंसिक टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण कर आवश्यक साक्ष्य जुटाए। इसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया।मृतक जवान मनीष बिहार के रहने वाले थे। उनके परिवार में पत्नी के अलावा 11 और 14 वर्ष के दो बेटे हैं। एसपी मार्तंड प्रकाश सिंह ने बताया कि मृतक के परिवार के सदस्य बलरामपुर स्थित एसएसबी मुख्यालय परिसर में रह रहे हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है।