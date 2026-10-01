Balrampur News: डीएम के निरीक्षण में बंद मिला स्कूल, प्रधानाध्यापक सहित समस्त स्टाफ का रोका वेतन

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बीएसए विकास चंद्र श्रीवास्तव ने बताया कि डीएम सुबह करीब 8:15 बजे विद्यालय पहुंचे थे। निरीक्षण के दौरान विद्यालय पूरी तरह बंद पाया गया। प्रधानाध्यापक समेत पूरा स्टाफ अनुपस्थित था। डीएम ने विद्यालय का बंद मिलना शासकीय आदेशों की अवहेलना, राजकीय दायित्वों के प्रति लापरवाही और अनुशासनहीनता माना है।डीएम के निर्देश पर प्रधानाध्यापक समेत सभी शिक्षक-शिक्षिकाओं और शिक्षामित्रों का वेतन/मानदेय तत्काल प्रभाव से रोक दिया गया है। सभी से अपने पक्ष में साक्ष्यों सहित तीन दिन के भीतर बीएसए कार्यालय में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर स्पष्टीकरण देने को कहा गया है। निर्धारित अवधि में संतोषजनक जवाब या साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करने पर संबंधितों के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।बीएसए ने खंड शिक्षा अधिकारी बलरामपुर को विद्यालय के अभिलेखों की जांच कर पिछले दिनों की उपस्थिति और विद्यालय संचालन की स्थिति की रिपोर्ट दो दिन के भीतर उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।