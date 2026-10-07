फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Balrampur News ›   Social media plays a crucial role in shaping public opinion

Balrampur News: जनमत निर्माण में अहम भूमिका निभाता है सोशल मीडिया

Wed, 07 Oct 2026 11:17 PM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बलरामपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, बलरामपुर Updated Wed, 07 Oct 2026 11:17 PM IST
विज्ञापन
Social media plays a crucial role in shaping public opinion
फोटो-26-बलरामपुर के एमएलके पीजी कॉलेज में निबंध लिखते विद्यार्थी ।-स्रोत : महाविद्यालय
बलरामपुर। एमएलके महाविद्यालय में बुधवार को पाठ्य सहगामी कार्यक्रमों के तहत अंग्रेजी निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में ‘द रोल ऑफ सोशल मीडिया इन शेपिंग पब्लिक ओपिनियन’ विषय पर विद्यार्थियों ने निबंध लिखकर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। इसमें स्नातक और परास्नातक स्तर के कला, विज्ञान व वाणिज्य संकाय के साथ बीएड, बीबीए और बीसीए के विद्यार्थियों ने प्रतिभाग किया।
विज्ञापन


कार्यक्रम की शुरुआत स्वप्निल, जया और नेहा के वैदिक मंगलाचरण से हुई। प्राचार्य प्रो. जेपी पांडेय ने दीप प्रज्ज्वलित कर प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। विभागाध्यक्ष एवं प्रतियोगिता संयोजक डॉ. रमेश कुमार शुक्ल ने अतिथियों का स्वागत किया।
विज्ञापन


प्रतियोगिता में विद्यार्थियों ने जनमत निर्माण में सोशल मीडिया की भूमिका पर विचार व्यक्त किए। विभागाध्यक्ष डॉ. रमेश कुमार शुक्ल ने अंग्रेजी निबंध के विकास तथा प्रसिद्ध निबंधकार फ्रांसिस बेकन के व्यक्तित्व और कृतित्व पर प्रकाश डाला। प्राचार्य ने विद्यार्थियों से पाठ्य सहगामी प्रतियोगिताओं में अधिकाधिक भाग लेने का आह्वान किया। उन्होंने नई शिक्षा नीति के तहत कौशल विकास और रोजगारपरक कार्यक्रमों की जानकारी भी दी।
विज्ञापन
विज्ञापन

मुख्य नियंता प्रो. वीणा सिंह ने कहा कि सोशल मीडिया सामाजिक विचारधारा के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसलिए इसका उपयोग सावधानी और जिम्मेदारी के साथ किया जाना चाहिए।

इस अवसर पर डॉ. दिनेश कुमार मौर्य, डॉ. आशीष कुमार लाल, लेफ्टिनेंट देवेंद्र चौहान, डॉ. बीएल गुप्ता, डॉ. अभय नाथ ठाकुर और शिवम सिंह सहित अन्य मौजूद रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed