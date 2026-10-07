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Balrampur News: गरीब बेरोजगार युवाओं को प्रशिक्षण देकर बनाया जाएगा आत्मनिर्भर

Wed, 07 Oct 2026 11:41 PM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बलरामपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, बलरामपुर Updated Wed, 07 Oct 2026 11:41 PM IST
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Poor, unemployed youth will be made self-reliant through training
बलरामपुर। गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले बेरोजगार युवाओं को प्रशिक्षण देकर आत्मनिर्भर बनाने की पहल शुरू की गई है। इसके तहत जिले में 50 युवाओं का चयन किया गया है। चयनित युवाओं को रोजगारपरक प्रशिक्षण देकर रोजगार और स्वरोजगार के लिए तैयार किया जाएगा।
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कौशल विकास मिशन के तहत युवाओं को हेल्थकेयर और सिलाई का प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षण पूरा करने के बाद युवाओं को संबंधित क्षेत्र में रोजगार और स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराने में मदद की जाएगी। इससे आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के युवाओं को आय का साधन मिलने की उम्मीद है।
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कौशल विकास मिशन के मिशन प्रबंधक वकील अहमद ने बताया कि चयनित युवाओं को प्रशिक्षण आदर्श महाविद्यालय, उतरौला में दिया जाएगा। प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ 15 अक्तूबर को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ से करेंगे। संवाद
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