Balrampur News: महंगाई की मार से फीका पड़ा खाने का स्वाद, प्याज-लहसुन पहुंच से बाहर

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लहसुन, प्याज और अदरक के दाम करीब दोगुने हो गए हैं, जबकि हरी सब्जियों के दाम में भी 20 से 25 प्रतिशत तक बढ़ोतरी हुई है। बाजार में तरोई, लौकी और करेला 30 रुपये किलो बिक रहे हैं, जबकि टमाटर का भाव लगातार 40 रुपये किलो के आसपास बना हुआ है। सब्जी खरीदने पहुंचे मनोज कुमार और अभय कुमार ने बताया कि हर सप्ताह सब्जियों के दाम बढ़ रहे हैं, जिससे महीने का पूरा बजट प्रभावित हो रहा है।किलो की जगह पाव भर से चला रहीं कामगृहिणी शीला और आरती ने बताया कि पहले जिन सब्जियों को किलो भर खरीदा जाता था, अब उन्हें कम मात्रा में खरीदकर गुजारा करना पड़ रहा है। महंगाई का असर बच्चों के पोषण के साथ ही परिवार के खाने के स्वाद पर भी पड़ रहा है।आवक की कमी से बढ़े दामस्थानीय व्यापारियों रमेश कुमार, वसीम खान, तैय्यब और दयाराम के अनुसार आवक में कमी और परिवहन लागत बढ़ने के कारण सब्जियों के दाम बढ़े हैं। उनका कहना है कि नई फसलों की आवक तेज होने के बाद ही बाजार में राहत मिलने की उम्मीद है। फिलहाल महंगी सब्जियों ने आम उपभोक्ताओं की चिंता बढ़ा दी है।सब्जियों के भावसब्जी10 दिन पहलेमौजूदा दाम (प्रति किलो)लहसुन80 रुपये150 रुपयेअदरक160 रुपये200 रुपयेप्याज30 रुपये50 रुपयेटमाटर20 रुपये40 रुपयेतरोई25 रुपये30 रुपयेलौकी20 रुपये30 रुपयेकरेला25 रुपये30 रुपये