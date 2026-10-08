Balrampur News: दूसरे चरण में 16 नवंबर से होगा स्व गणना का कार्य

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डीएम ने बताया कि आम नागरिकों को 16 से 30 नवंबर 2026 तक स्व-गणना का विकल्प मिलेगा। इसके तहत लोग डिजिटल माध्यम से स्वयं अपनी जानकारी दर्ज कर सकेंगे। स्व-गणना की अवधि समाप्त होने के बाद एक दिसंबर 2026 से चार जनवरी 2027 तक प्रगणक आवंटित गणना ब्लॉक में घर-घर जाकर निर्धारित सूचनाएं एकत्र करेंगे। जनगणना के द्वितीय चरण की संदर्भ तिथि पांच जनवरी 2027 को रात 12 बजे निर्धारित की गई है। मुख्य गणना कार्य के बाद पांच से नौ जनवरी तक रिवीजनल राउंड चलेगा। इसमें दर्ज सूचनाओं की जांच के साथ छूटे हुए मामलों को शामिल करने की कार्रवाई की जाएगी।डीएम ने कहा कि जनगणना के आंकड़े देश और प्रदेश की विकास योजनाओं, नीति निर्माण तथा संसाधनों के बेहतर नियोजन में महत्वपूर्ण आधार बनते हैं। इसलिए हर स्तर पर सूचनाओं का सटीक संकलन जरूरी है।उन्होंने फील्ड ट्रेनर्स से प्रशिक्षण के दौरान डिजिटल प्रक्रिया, दिशा-निर्देश और व्यावहारिक पहलुओं को गंभीरता से समझने को कहा। उन्होंने सभी अधिकारियों और कर्मचारियों से आपसी समन्वय के साथ समयबद्ध, पारदर्शी और त्रुटिरहित ढंग से राष्ट्रीय महत्व के इस कार्य को पूरा कराने की अपेक्षा की।