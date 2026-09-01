Balrampur News: प्रज्ज्वल ने बढ़ाया जिले का मान, मिलेगा मुख्यमंत्री खेल पुरस्कार
संवाद न्यूज एजेंसी, बलरामपुर Updated Tue, 01 Sep 2026 11:10 PM IST
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बलरामपुर। बलरामपुर मॉडर्न इंटर कॉलेज के कक्षा 12 के छात्र व जिले के हॉकी खिलाड़ी प्रज्ज्वल गुप्त को मुख्यमंत्री खेल पुरस्कार-2026 से सम्मानित किया जाएगा। 69वीं राष्ट्रीय विद्यालयी हॉकी प्रतियोगिता में बेहतर प्रदर्शन के आधार पर उनका चयन पुरस्कार के लिए हुआ है। इससे खेल जगत और विद्यालय परिवार में खुशी है।
प्रज्ज्वल ने कक्षा एक से ही हॉकी का अभ्यास शुरू कर दिया था। विद्यालय के व्यायाम शिक्षक उमेश चंद्र तिवारी के अनुसार, प्रज्ज्वल शुरू से ही प्रतिभाशाली खिलाड़ी रहा है। उसने अंडर-14 और अंडर-17 प्रतियोगिताओं में बेहतर प्रदर्शन किया। वर्ष 2025 में उसका चयन उत्तर प्रदेश की टीम में हुआ। रांची, झारखंड में आयोजित 69वीं राष्ट्रीय विद्यालयी हॉकी प्रतियोगिता में प्रज्ज्वल ने यूपी टीम का प्रतिनिधित्व किया। उसके शानदार प्रदर्शन की बदौलत टीम ने कांस्य पदक जीता। प्रज्ज्वल के पिता राजकुमार गुप्त ने बताया कि वह भारतीय टीम से हॉकी खेलना चाहता है। परिवार उसके लक्ष्य में पूरा सहयोग कर रहा है। उनकी उपलब्धि पर माध्यमिक खेल समिति के सचिव मो. सुहेल समेत व्यायाम शिक्षक अर्पण पांडेय, पंकज पांडेय, मदन लाल और सईद अहमद ने बधाई दी है।
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प्रज्ज्वल ने कक्षा एक से ही हॉकी का अभ्यास शुरू कर दिया था। विद्यालय के व्यायाम शिक्षक उमेश चंद्र तिवारी के अनुसार, प्रज्ज्वल शुरू से ही प्रतिभाशाली खिलाड़ी रहा है। उसने अंडर-14 और अंडर-17 प्रतियोगिताओं में बेहतर प्रदर्शन किया। वर्ष 2025 में उसका चयन उत्तर प्रदेश की टीम में हुआ। रांची, झारखंड में आयोजित 69वीं राष्ट्रीय विद्यालयी हॉकी प्रतियोगिता में प्रज्ज्वल ने यूपी टीम का प्रतिनिधित्व किया। उसके शानदार प्रदर्शन की बदौलत टीम ने कांस्य पदक जीता। प्रज्ज्वल के पिता राजकुमार गुप्त ने बताया कि वह भारतीय टीम से हॉकी खेलना चाहता है। परिवार उसके लक्ष्य में पूरा सहयोग कर रहा है। उनकी उपलब्धि पर माध्यमिक खेल समिति के सचिव मो. सुहेल समेत व्यायाम शिक्षक अर्पण पांडेय, पंकज पांडेय, मदन लाल और सईद अहमद ने बधाई दी है।
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