Balrampur News: सैनिक स्कूल में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू

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सहायक शिक्षा निदेशक राम सागर पति त्रिपाठी ने बताया कि ऑनलाइन आवेदन सैनिक स्कूल की वेबसाइट पर 25 अक्तूबर तक किया जा सकेगा। निर्धारित तिथि के बाद 26 से 31 अक्तूबर तक विलंब शुल्क के साथ आवेदन का मौका मिलेगा। इस अवधि में अभ्यर्थियों को कुल दो हजार रुपये शुल्क जमा करना होगा।ऑनलाइन आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की प्रवेश परीक्षा लखनऊ, आगरा, अयोध्या, बरेली, गाजियाबाद, गोरखपुर, झांसी, मेरठ, प्रयागराज और वाराणसी में आयोजित की जाएगी। अभ्यर्थी अधिकतम तीन शहरों का विकल्प दे सकेंगे। इनमें से एक शहर में परीक्षा केंद्र स्कूल प्रशासन की ओर से आवंटित किया जाएगा।लिखित परीक्षा के बाद इंटरव्यू और मेडिकललिखित परीक्षा में चयनित अभ्यर्थियों का साक्षात्कार लिया जाएगा। इंटरव्यू से पहले निर्धारित प्रारूप के अनुसार मेडिकल जांच में सफल होना अनिवार्य होगा। अंतिम चयन सूची लिखित परीक्षा, साक्षात्कार और मेडिकल परीक्षण के आधार पर तैयार की जाएगी। प्रवेश परीक्षा का परिणाम परीक्षा के करीब दस दिन बाद स्कूल की वेबसाइट पर देखा जा सकेगा।ऑनलाइन आवेदन में किसी प्रकार की त्रुटि होने पर अभ्यर्थियों को उसमें संशोधन का अवसर भी दिया जाएगा। अभिभावकों को सलाह दी गई है कि आवेदन करने से पहले पात्रता, परीक्षा केंद्र, शुल्क और अन्य आवश्यक विवरण वेबसाइट पर जारी निर्देशों के अनुसार ध्यानपूर्वक जांच लें।