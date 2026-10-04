Balrampur News: बुखार और त्वचा रोग से पीड़ित मरीजों की संख्या अधिक

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प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जोकहिया में प्रभारी चिकित्साधिकारी डॉ. जावेद अख्तर ने मरीजों का उपचार किया। दोपहर 12:30 बजे तक यहां 36 मरीजों को देखा जा चुका था। उन्होंने बताया कि बारिश थमने के बाद बुखार और त्वचा संबंधी समस्याओं के मरीज बढ़े हैं। ऐसे में लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी जा रही है।हरैया सतघरवा क्षेत्र के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र गुगौली में आयोजित मुख्यमंत्री जन आरोग्य मेले में प्रभारी चिकित्साधिकारी डॉ. एसके मिश्र ने मरीजों का उपचार किया। उन्होंने बताया कि इस समय बुखार से पीड़ित मरीजों की संख्या अधिक रहती है।माह के पहले रविवार को रिजर्व पुलिस लाइन में भी स्वास्थ्य शिविर लगाया गया। इसमें चिकित्सकों की टीम ने पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों का स्वास्थ्य परीक्षण किया तथा उन्हें विभिन्न बीमारियों से बचाव की जानकारी दी। गैर संचारी रोग के चिकित्साधिकारी डॉ. ऋषि श्रीवास्तव ने त्वचा रोगों के लक्षण और उपचार के बारे में बताया। साथ ही फेफड़ों और हृदय से संबंधित बीमारियों की जानकारी दी।मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ. मुकेश कुमार रस्तोगी ने शिविर का निरीक्षण कर स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने बताया कि प्रत्येक महीने के पहले रविवार को रिजर्व पुलिस लाइन में स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया जाता है।