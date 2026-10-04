फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Balrampur News ›   Anand from Usmani College to showcase his talent at the state-level Yogasana competition

Balrampur News: प्रदेश योगासन प्रतियोगिता में प्रतिभा दिखाएगा उस्मानी कॉलेज का आनंद

Sun, 04 Oct 2026 11:20 PM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बलरामपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, बलरामपुर Updated Sun, 04 Oct 2026 11:20 PM IST
विज्ञापन
Anand from Usmani College to showcase his talent at the state-level Yogasana competition
फोटो-7-आनंद त्रिगुनायत
बलरामपुर। एमवाई उस्मानी इंटर कॉलेज उतरौला के छात्र आनंद त्रिगुनायत का चयन प्रदेश स्तरीय योगासन प्रतियोगिता के लिए किया गया है। आनंद देवीपाटन मंडल की टीम से प्रतियोगिता में विभिन्न योग व आसनों का प्रदर्शन कर अपनी प्रतिभा दिखाएगा। आनंद के चयन पर व्यायाम शिक्षक गदगद हैं।
विज्ञापन

बीते दिनों श्रावस्ती के इकौना में माध्यमिक विद्यालयों की मंडलीय योगासन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। इस प्रतियोगिता में जिले के खिलाड़ियों ने भी प्रतिभाग किया था। 14 वर्षीय बालक वर्ग में उतरौला के एमवाई उस्मानी इंटर काॅलेज के आनंद त्रिगुनायत ने रिदमिक योगासन प्रतियोगिता में प्रथम व ट्रेडिशनल योगासन में द्वितीय स्थान प्राप्त किया है। मंडलीय प्रतियोगिता में बेहतर प्रदर्शन करने पर आनंद का चयन राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के लिए किया गया है। आनंद के चयन में कॉलेज के व्यायाम शिक्षक पंकज पांडेय की मुख्य भूमिका है। उनके मेहनत से ही आनंद लगातार उपलब्धि हासिल कर रहा है। व्यायाम शिक्षक ने बताया कि आनंद ने पिछले वर्ष भी राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में प्रतिभाग किया था। इस बार आनंद का लक्ष्य गोल्ड मेडल जीतना है। बताया कि आनंद प्रतिदिन छह घंटे योगाभ्यास करता है। आनंद की इस उपलब्धि पर डीआईओएस मृदुला आनंद, जिला खेल सचिव मो. सुहेल, कॉलेज के प्रधानाचार्य अबुल हाशिम खान, वीएन सिह, मोहिउद्दीन सिद्दीकी, अफजाल, मैराजूद्दीन, अर्पण पांडेय, उमेश चंद्र तिवारी ने बधाई दी है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed