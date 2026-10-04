फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Balrampur News ›   Teenager grazing goats drowns while bathing in a drain; loses his life

Balrampur News: बकरी चराने गया किशोर नाले में नहाते समय डूबा, गई जान

Sun, 04 Oct 2026 11:18 PM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बलरामपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, बलरामपुर Updated Sun, 04 Oct 2026 11:18 PM IST
विज्ञापन
Teenager grazing goats drowns while bathing in a drain; loses his life
गौरा चौराहा। पकड़ी गांव में रविवार सुबह बकरी चराने गया 13 वर्षीय सूरज नाले में नहाते समय गहरे पानी में डूब गया। ग्रामीणों ने उसे पानी से बाहर निकाला और उपचार के लिए तुलसीपुर ले जाने लगे, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई।
विज्ञापन

मृतक के नाना ओमप्रकाश ने बताया कि सूरज रविवार सुबह करीब नौ बजे गांव के बाहर नाले के पास बच्चों के साथ बकरी चराने गया था। इसी दौरान वह अन्य बच्चों के साथ नाले में नहाने लगा। गहरे पानी में चले जाने से वह डूब गया।
विज्ञापन

साथ मौजूद बच्चों ने शोर मचाया तो आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे। काफी प्रयास के बाद सूरज को पानी से बाहर निकाला गया। ग्रामीण उसे उपचार के लिए तुलसीपुर ले जा रहे थे, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। इसके बाद शव को गांव स्थित घर लाया गया।
विज्ञापन
विज्ञापन

ओमप्रकाश ने बताया कि सूरज जब एक वर्ष का था, तभी उसकी मां की मृत्यु हो गई थी। इसके बाद से वह उनके यहां रहता था। सूरज के पिता पिंटू पचपेड़वा क्षेत्र के बरगदवा के निवासी हैं। सूरज तीन भाइयों में मंझला था। किशोर की मौत से परिवार में मातम छा गया। परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।
सीओ अभिषेक सिंह ने बताया कि नाले में डूबने से किशोर की मौत होने की सूचना मिली है। पुलिस ने आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed