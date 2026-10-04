Balrampur News: पीडीए की एकजुटता ही तय करेगी प्रदेश की राजनीतिक दिशा

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कार्यक्रम के मुख्य अतिथि गैसड़ी विधायक राकेश कुमार यादव का माला पहनाकर स्वागत किया गया। महापंचायत की अध्यक्षता सपा जिलाध्यक्ष डॉ. माणिक लाल कश्यप ने की, जबकि संचालन जिला सचिव महेंद्र विक्रम अकेला ने किया।विधायक राकेश कुमार यादव ने कार्यकर्ताओं से बूथ स्तर पर संगठन को मजबूत करने और हर परिवार तक पहुंच बनाने का आह्वान किया। उन्होंने कार्यकर्ताओं से चुनावी तैयारियों में जुटने की अपील की। प्रदेश उपाध्यक्ष समाजवादी मजदूर सभा विशाल श्रीवास्तव ने कहा कि पीडीए की एकजुटता ही प्रदेश की राजनीतिक दिशा तय करेगी। उन्होंने अपने अधिकारों की रक्षा के लिए अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाने की अपील की।डॉ. भानु त्रिपाठी ने कहा कि लोकतंत्र में जनता की आवाज में बड़ी ताकत होती है। उन्होंने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए गरीबों, महिलाओं और वंचित वर्गों की राजनीतिक भागीदारी सुनिश्चित करने पर जोर दिया।महापंचायत में विजय मौर्या, रोहित पाल, वसीम खान, ओंकार पटेल, संजय तिवारी, सफीउल्ला खान, शारून वसीम, शैलेंद्र विक्रम अकेला, सानू खान, कलीम खान, शबाना खान, महेंद्र यादव, सैफुल्ला खान, महादेव प्रसाद साहू, संचित पासवान और रोहित यादव आदि मौजूद रहे।