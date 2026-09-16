Balrampur News: ओवरब्रिज निर्माण की राह में आने वाले हाईमास्ट और सोलर प्याऊ हटेंगे

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निर्माण क्षेत्र में आने वाले 18 मीटर और 16 मीटर ऊंचाई के हाईमास्ट को दूसरी जगह स्थापित किया जाएगा। इसके अलावा पुरबटोला पुलिस चौकी के पास, पुरैनिया तालाब और बड़ा परेड ग्राउंड के पास लगे सोलर प्याऊ भी शिफ्ट किए जाएंगे। वीर विनय चौराहे के पास स्थित वाटर एटीएम को भी दूसरी जगह स्थानांतरित किया जाएगा। वहीं, चार सादा प्याऊ को शिफ्ट करने पर एक लाख तीन हजार रुपये खर्च होंगे।नगर पालिका अध्यक्ष डॉ. धीरेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि ओवरब्रिज निर्माण शहर की यातायात व्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण है। निर्माण में बाधा बन रही नगर पालिका की सुविधाओं को नियमानुसार दूसरी जगह शिफ्ट कराया जाएगा। संबंधित विभागों के साथ समन्वय कर शिफ्टिंग का कार्य जल्द पूरा कराने का प्रयास किया जाएगा, ताकि ओवरब्रिज निर्माण में अनावश्यक देरी न हो।