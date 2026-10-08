Balrampur News: गंगा ट्रेडिंग कंपनी में जीएसटी की जांच, जुटाए अभिलेख

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जांच के दौरान टीम ने आवश्यक कागजात भी अपने साथ लिए। कार्रवाई की जानकारी होते ही आसपास के व्यापारियों में दिनभर चर्चा होती रही।संयुक्त कमिश्नर केएम मिश्रा के नेतृत्व में जीएसटी टीम ने दुकान पर पहुंचकर काफी देर तक कारोबार से संबंधित दस्तावेजों की पड़ताल की। टीम ने खरीद-बिक्री, कारोबार और जीएसटी से जुड़े अभिलेखों को देखा।विभाग की ओर से यह भी स्पष्ट नहीं किया गया है कि शिकायत में किस तरह की गड़बड़ी का आरोप लगाया गया था। जीएसटी कमिश्नर अभिषेक गुप्ता ने बताया कि शिकायत मिलने पर गोंडा की टीम को जांच के लिए भेजा गया था। टीम ने गंगा ट्रेडिंग कंपनी से कारोबार से संबंधित अभिलेख जुटाए हैं। इन अभिलेखों का परीक्षण किया जाएगा। रिपोर्ट के आधार पर ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। (संवाद)