फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Balrampur News ›   Furniture and books purchased for the digital libraries of 205 Gram Panchayats will be inspected

Balrampur News: 205 ग्राम पंचायतों की डिजिटल लाइब्रेरी में खरीदे फर्नीचर और पुस्तकों की होगी जांच

Wed, 02 Sep 2026 11:05 PM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बलरामपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, बलरामपुर Updated Wed, 02 Sep 2026 11:05 PM IST
विज्ञापन
Furniture and books purchased for the digital libraries of 205 Gram Panchayats will be inspected
बलरामपुर। जिले की 205 ग्राम पंचायतों में डिजिटल लाइब्रेरी के लिए खरीदे गए फर्नीचर और पुस्तकों की अब जांच होगी। जिलाधिकारी डॉ. विपिन कुमार जैन ने संबंधित अधिकारियों को मौके पर पहुंचकर जांच करने की जिम्मेदारी सौंपी है। जांच पूरी करने के बाद अधिकारियों को तीन दिन के भीतर रिपोर्ट जिला पंचायत राज अधिकारी कार्यालय में प्रस्तुत करनी होगी।
विज्ञापन

डिजिटल लाइब्रेरी के लिए ग्राम पंचायतों में फर्नीचर और पुस्तकों की खरीद की गई है। इनकी आपूर्ति और गुणवत्ता को लेकर शासन ने जांच कराने के निर्देश दिए हैं। इसके बाद जिलाधिकारी ने ब्लॉकवार ग्राम पंचायतों की सूची तैयार कर अधिकारियों को जांच के लिए नामित किया है।
विज्ञापन

अधिकारियों को केवल अभिलेखों के आधार पर सत्यापन करने के बजाय मौके पर पहुंचकर खरीदी गई सामग्री की स्थिति का जायजा लेना होगा। जांच के दौरान यह देखा जाएगा कि डिजिटल लाइब्रेरी के लिए खरीदा गया फर्नीचर और पुस्तकें मौके पर उपलब्ध हैं या नहीं। साथ ही सामग्री की गुणवत्ता और आपूर्ति निर्धारित मानकों के अनुरूप है या नहीं, इसका भी सत्यापन किया जाएगा।
विज्ञापन
विज्ञापन

मौके पर उपलब्ध सामग्री और संबंधित अभिलेखों का मिलान करने के बाद अधिकारी निर्धारित प्रारूप में जांच आख्या तैयार करेंगे। जांच के दायरे में बलरामपुर, गैसड़ी, पचपेड़वा, हरैया सतघरवा, तुलसीपुर, श्रीदत्तगंज, रेहरा बाजार, गैड़ास बुजुर्ग और उतरौला ब्लॉक की ग्राम पंचायतें शामिल हैं। प्रत्येक ग्राम पंचायत की जांच के लिए अलग-अलग अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed