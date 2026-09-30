Balrampur News: गन्ना समिति के संचालक राप्ती में कूदे, एसडीआरएफ तलाश में जुटी

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तेज बहादुर सिंह गोंडा जिले के खरगूपुर क्षेत्र के चंडालपुरवा गांव के निवासी हैं। वह सहकारी गन्ना समिति बलरामपुर में शिवगढ़, गोंडा क्षेत्र से गन्ना संचालक हैं। वर्तमान में वह बलरामपुर शहर के फुलवरिया चौराहे के पास अपने बेटे सत्येंद्र सिंह के साथ रहते थे। परिजनों के अनुसार मंगलवार दोपहर करीब दो बजे वह घर से निकले थे। शाम करीब पांच बजे उनके नाती शुभम सिंह की उनसे फोन पर बात हुई थी। उन्होंने जल्द कुछ काम निपटाकर वापस आने की बात कही थी।इसके बाद देर शाम उनके राप्ती पुल पर पहुंचने की जानकारी मिली। पुल पर बाइक और चप्पल मिलने के बाद पुलिस ने परिजनों को सूचना दी। स्थानीय निवासी तेज प्रताप ने बताया कि मंगलवार देर शाम पुल के आसपास मौजूद लोगों ने नदी की ओर से किसी के गिरने जैसी आवाज सुनी थी। इसके बाद पुल पर बाइक और चप्पल दिखाई दिए। लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी।सीओ सिटी अभिषेक सिंह ने बताया कि राप्ती नदी का बहाव इस समय तेज है। एसडीआरएफ की टीम की मदद से नदी में तलाश कराई जा रही है। परिजन घटना के पीछे की वजह के बारे में फिलहाल कोई जानकारी नहीं दे सके हैं। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है और तलाश जारी है।