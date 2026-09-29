फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Balrampur News ›   Demand for regulated operation of DJs instead of a blanket ban

Balrampur News: डीजे पर सामूहिक प्रतिबंध के बजाय नियमबद्ध संचालन की मांग

Tue, 29 Sep 2026 10:35 PM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बलरामपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, बलरामपुर Updated Tue, 29 Sep 2026 10:35 PM IST
विज्ञापन
Demand for regulated operation of DJs instead of a blanket ban
फोटो-12-बलरामपुर के कलेक्ट्रेट में एडीएम को ज्ञापन सौंपते डीजे संचालक ।-स्रोत : संगठन
बलरामपुर। डीजे और साउंड सिस्टम के संचालन पर लगाए गए सामूहिक प्रतिबंध की समीक्षा की मांग को लेकर डीजे संचालक संघ के प्रतिनिधिमंडल ने मंगलवार को अपर जिलाधिकारी शिवनारायण को ज्ञापन सौंपा। संघ ने विद्यालय में बच्ची की दुर्भाग्यपूर्ण मौत की घटना पर संवेदना जताते हुए मामले की निष्पक्ष जांच कराने और दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की मांग की।
विज्ञापन


संघ पदाधिकारियों ने कहा कि किसी संचालक या आयोजक की लापरवाही सामने आने पर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन कुछ लोगों के नियमों का उल्लंघन करने पर पूरे डीजे कारोबार पर प्रतिबंध लगाना उचित नहीं है। इससे संचालकों के साथ ही साउंड व लाइट ऑपरेटर, चालक, हेल्पर और तकनीशियन समेत इससे जुड़े बड़ी संख्या में लोगों की आजीविका प्रभावित हो रही है।
विज्ञापन


ज्ञापन में डीजे संचालन के लिए स्पष्ट ध्वनि सीमा और समय-सीमा निर्धारित करने की मांग की गई। मौके पर ध्वनि स्तर मापक यंत्र से जांच कराने तथा विद्यालय, अस्पताल और शांत क्षेत्रों के लिए विशेष नियम बनाने का सुझाव दिया गया। विवाह, धार्मिक और सामाजिक आयोजनों में अनुमति की पारदर्शी व्यवस्था लागू करने के साथ आयोजक और संचालक की जिम्मेदारी तय करने का भी अनुरोध किया गया।
विज्ञापन
विज्ञापन


इस अवसर पर राधेश्याम, बाबूलाल, संजय, सोनू, वेद प्रकाश, सुनील, तिलकराम, सुयश, रामसरन विराट, अजय, विपिन, सुभाष, जाकिर, कमलेश कुमार व प्रेम शंकर आदि मौजूद रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed