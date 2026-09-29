Balrampur News: डीजे पर सामूहिक प्रतिबंध के बजाय नियमबद्ध संचालन की मांग

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संघ पदाधिकारियों ने कहा कि किसी संचालक या आयोजक की लापरवाही सामने आने पर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन कुछ लोगों के नियमों का उल्लंघन करने पर पूरे डीजे कारोबार पर प्रतिबंध लगाना उचित नहीं है। इससे संचालकों के साथ ही साउंड व लाइट ऑपरेटर, चालक, हेल्पर और तकनीशियन समेत इससे जुड़े बड़ी संख्या में लोगों की आजीविका प्रभावित हो रही है।ज्ञापन में डीजे संचालन के लिए स्पष्ट ध्वनि सीमा और समय-सीमा निर्धारित करने की मांग की गई। मौके पर ध्वनि स्तर मापक यंत्र से जांच कराने तथा विद्यालय, अस्पताल और शांत क्षेत्रों के लिए विशेष नियम बनाने का सुझाव दिया गया। विवाह, धार्मिक और सामाजिक आयोजनों में अनुमति की पारदर्शी व्यवस्था लागू करने के साथ आयोजक और संचालक की जिम्मेदारी तय करने का भी अनुरोध किया गया।इस अवसर पर राधेश्याम, बाबूलाल, संजय, सोनू, वेद प्रकाश, सुनील, तिलकराम, सुयश, रामसरन विराट, अजय, विपिन, सुभाष, जाकिर, कमलेश कुमार व प्रेम शंकर आदि मौजूद रहे।