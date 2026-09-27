Balrampur News: मोबाइल चार्ज करने के लिए रेलवे स्टेशन पर जुटी भीड़
संवाद न्यूज एजेंसी, बलरामपुर Updated Sun, 27 Sep 2026 10:34 PM IST
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बलरामपुर। नगर में बिजली कटौती से लोग परेशान हैं। रविवार दोपहर भगवतीगंज क्षेत्र में बिजली आपूर्ति शुरू होने के बाद लोग मोबाइल चार्ज करने के लिए बलरामपुर रेलवे स्टेशन के प्रतीक्षालय में जुट गए। मोबाइल चार्जिंग पर लगाने के लिए लोगों की काफी भीड़ दिखी। प्रतीक्षालय में खड़े अलखराम, मनीष व रवि गुप्त ने बताया कि दो दिन से बिजली न आने से घर के सभी मोबाइल बंद हो गए थे। भगवतीगंज क्षेत्र में बिजली आपूर्ति शुरू हो गई, इसलिए स्टेशन पर मोबाइल चार्ज कर रहा हूं। स्टेशन अधीक्षक रंजन श्रीवास्तव ने बताया कि कुछ लोग मोबाइल चार्ज लगाए हुए हैं। चोरों से सावधान रहने के लिए कहा गया है।
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