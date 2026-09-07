Balrampur News: जया एकादशी पर मां पाटेश्वरी दरबार में गूंजे जयकारे

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दूरदराज से पहुंचे श्रद्धालुओं ने मां के दरबार में माथा टेककर परिवार के मंगल और आरोग्य की कामना की। वहीं, मंदिर मार्ग और आसपास का बाजार भी दिनभर गुलजार रहा। महिला श्रद्धालुओं ने लाल चुनरी, नारियल, रोली, अक्षत, धूपबत्ती, देसी घी, रोट का प्रसाद, फूल-मालाएं, धार्मिक पुस्तकें, मूर्तियां, खिलौने और हस्तशिल्प वस्तुओं की जमकर खरीदारी की। इससे स्थानीय कारोबारियों के चेहरों पर भी खुशी साफ नजर आई और पूरे क्षेत्र में मेले जैसा माहौल बना रहा।जया एकादशी व्रत से मिलती है समृद्धिमंदिर के पुजारी विशिष्ट नाथ योगी ने बताया कि जया एकादशी का व्रत भगवान विष्णु और मां भगवती की कृपा प्राप्त कराने वाला माना जाता है। उन्होंने कहा कि श्रद्धापूर्वक व्रत एवं पूजा-अर्चना करने से समस्त पापों से मुक्ति मिलती है तथा जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है।महिला-पुरुष की अलग-अलग कतारश्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए मंदिर प्रशासन ने व्यापक व्यवस्थाएं की थीं। व्यवस्था प्रभारी अरुण गुप्ता ने बताया कि महिला और पुरुष श्रद्धालुओं के लिए अलग-अलग कतारें बनाई गईं। परिसर में सुरक्षा, पेयजल और साफ-सफाई के भी विशेष इंतजाम किए गए, जिससे दर्शन व्यवस्था सुचारु बनी रही।