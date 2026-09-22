बलरामपुर: डीजे की तेज आवाज के बीच छात्रा को तीन बार आया अटैक, अचेत होकर गिरी, मौत

बलरामपुर नगर क्षेत्र में गणेश प्रतिमा विसर्जन शोभायात्रा के दौरान तेज आवाज में डीजे बजने के बीच सात वर्षीय स्कूली छात्रा की तबीयत बिगड़ने और मौत का मामला सामने आया है। घटना के बाद सोशल मीडिया पर प्रसारित पोस्ट में दावा किया गया कि डीजे की तेज आवाज के बीच कक्षा में छात्रा को तीन बार अटैक आया और वह अचेत होकर गिर पड़ी। हालांकि, डीजे की आवाज और छात्रा की मौत के बीच सीधे चिकित्सकीय संबंध की अभी पुष्टि नहीं हुई है। पुलिस ने सोशल मीडिया पर प्रसारित पोस्ट का संज्ञान लेकर जांच शुरू कर दी है। स्कूल और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाली जा रही है।

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मृत छात्रा की पहचान वैष्णवी तिवारी (7) के रूप में हुई है। वह डिवाइन पब्लिक स्कूल में कक्षा दो की छात्रा थी। उसके पिता सोनू तिवारी मूल रूप से ग्राम गुलरिहा, पोस्ट गंगापुर, जिला सिद्धार्थनगर के निवासी हैं। वर्तमान में परिवार बलरामपुर शहर के खलवा मोहल्ले में किराये के भवन में रहता है।सोशल मीडिया पर प्रसारित पोस्ट के मुताबिक, सोमवार को करीब 11 बजे वैष्णवी स्कूल की कक्षा में थी। इसी दौरान पास से गणेश प्रतिमा विसर्जन शोभायात्रा गुजर रही थी। जुलूस में तेज आवाज में डीजे बज रहा था। इसी बीच कक्षा में छात्रा की तबीयत अचानक बिगड़ गई। उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सक डॉ. राजेश सिंह ने मृत घोषित कर दिया। बाद में परिजनों ने अंतिम संस्कार कर दिया। घटना की जानकारी पुलिस को परिवार की ओर से नहीं दी गई थी। पिता सोनू तिवारी ने बताया कि तबीयत बिगड़ने की सूचना स्कूल से मिली थी।सोशल मीडिया पर पोस्ट प्रसारित होने के बाद मामला पुलिस के संज्ञान में आया। क्षेत्राधिकारी नगर अभिषेक सिंह के निर्देश पर पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर जानकारी जुटाई। सीओ ने बताया कि शुरुआती जांच में छात्रा के कक्षा में अज्ञात कारणों से बेहोश होने की बात सामने आई है। परिजनों ने पुलिस को बताया कि वे किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं चाहते और छात्रा का अंतिम संस्कार कर चुके हैं।फिलहाल स्कूल और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है। जुलूस किस मार्ग से निकला, स्कूल के पास डीजे कितनी देर रहा और उस समय की परिस्थितियां क्या थीं, इसकी भी जानकारी जुटाई जा रही है। प्रभारी निरीक्षक संतोष कुमार मिश्र ने बताया कि अभी तक परिजनों की ओर से थाने में कोई लिखित या मौखिक सूचना नहीं दी गई है। जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी। तेज आवाज में डीजे बजाने से संबंधित नियमों के उल्लंघन की पुष्टि होने पर उस संबंध में भी कार्रवाई की जाएगी।



