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खिताबी मुकाबले में बच्छन इलेवन ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। पहले बल्लेबाजी करने उतरी एचएफ विशनापुर की टीम ने निर्धारित 12 ओवरों में नौ विकेट के नुकसान पर 114 रन बनाए। जवाब में 115 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी बच्छन इलेवन की टीम ने आक्रामक शुरुआत की और महज 7.2 ओवर में एक विकेट के नुकसान पर 119 रन बनाकर मुकाबला अपने नाम कर लिया।टूर्नामेंट के दौरान कई मैचों में बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले मुजीब इलेवन के खिलाड़ी रजत सिंह को मैन ऑफ द सीरीज के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मुख्य अतिथि शबान अली, अनन्य गौरव मिश्र, भीमू सिंह, शिव कुमार, मोहम्मद शफीक और शहरयार खान ने विजेता टीम को ट्रॉफी देकर सम्मानित किया।विजेता टीम को 25 हजार रुपये और उपविजेता टीम को 15 हजार रुपये का नकद पुरस्कार प्रदान किया गया। वहीं, मैन ऑफ द सीरीज के विजेता रजत सिंह को 5100 रुपये का पुरस्कार दिया गया।इस अवसर पर बाबू खान, इकबाल खान, महासचिव सलीम खान, याकूब खान, दानिश सिद्दीकी और मोहम्मद इरशाद मौजूद रहे।