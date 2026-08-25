Balrampur News: जूडो प्रतियोगिता में खिलाड़ियों ने दिखाया दमखम

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जिला विद्यालय निरीक्षक मृदुला आनंद की देखरेख में हुई प्रतियोगिता का शुभारंभ फजले रहमानिया इंटर कॉलेज पचपेड़वा के प्रधानाचार्य मो. नफीस खान ने खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर किया। अंडर-14 बालिका वर्ग में संध्या यादव (32 किलो), ममता (40 किलो) और नैन्सी उपाध्याय (44 किलो) ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। अंडर-17 बालिका वर्ग में वैभव लक्ष्मी (36 किलो), शालिनी तिवारी (44 किलो) और रिमझिम ओझा (40 किलो) विजेता रहीं।बालक वर्ग में समर (40 किलो), यशराज जायसवाल (50 किलो), प्रांजल चौधरी (55 किलो), सूरज कुमार (45 किलो), अमीर चंद (60 किलो) और मो. दानिश (66 किलो) ने बाजी मारी। अंडर-19 सीनियर बालक वर्ग में हरभजन कुमार (73 किलो), पीयूष कुमार (60 किलो) और श्वेताक्ष तिवारी (90 किलो) विजयी रहे।जिला खेल सचिव मो. सुहेल ने बताया कि एक सितंबर को स्पोर्ट्स स्टेडियम में मंडलीय जूडो प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। प्रतियोगिता में विजय शंकर पांडेय, अखिलेश, विनोद कुमार, रोहित और शिवा ने निर्णायक की भूमिका निभाई। आयोजन में व्यायाम शिक्षकों और अन्य सहयोगियों का योगदान रहा।राजकीय विद्यालयों की भागीदारी पर सवालजिला स्तरीय जूडो प्रतियोगिता में किसी भी राजकीय विद्यालय के खिलाड़ी शामिल नहीं हुए। जबकि जिला विद्यालय निरीक्षक ने सभी प्रधानाचार्यों को खिलाड़ियों की भागीदारी सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए थे। राजकीय विद्यालयों की अनुपस्थिति को लेकर प्रधानाचार्य और खेल शिक्षकों की लापरवाही पर सवाल उठ रहे हैं। जिला विद्यालय निरीक्षक मृदुला आनंद ने मामले की जानकारी कर कार्रवाई की बात कही है।