Balrampur News: जलभराव से गुस्साए नगरवासियों ने जाम किया हाईवे

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

प्रदर्शन कर रहे लोगों ने नगर पंचायत के खिलाफ नारेबाजी करते हुए जलनिकासी की स्थायी व्यवस्था कराने की मांग की। नगरवासियों का कहना था कि बारिश के दौरान हर वर्ष वार्डों में जलभराव की स्थिति बनती है। नगर पंचायत बनने के बाद भी समस्या का स्थायी समाधान नहीं हो सका है। शनिवार रात लगातार बारिश के बाद तीनों वार्डों में तेजी से पानी भरने लगा। कुछ ही देर में पानी घरों के अंदर पहुंच गया। कई घरों में घुटनों से ऊपर तक पानी भर जाने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। लोगों ने घरों में रखा अनाज, कपड़े और अन्य सामान सुरक्षित स्थानों पर रखा। कई परिवार चारपाई पर सामान रखकर रात बिताने को मजबूर हुए, जबकि कुछ लोगों ने छतों पर शरण ली।नगरवासी निजाम अहमद, प्रशांत सिंह, अकबर, महिनका और राजेंद्र प्रसाद आदि ने बताया कि बारिश होते ही वार्ड नंबर आठ, 13 और दो के करीब 400 घर जलभराव की चपेट में आ जाते हैं। कई वर्षों से समस्या बनी होने के बावजूद स्थायी समाधान नहीं किया गया। इससे लोगों को हर बारिश में परेशानी झेलनी पड़ती है।सूचना मिलने पर कोतवाली प्रभारी निरीक्षक राजकुमार पांडेय पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे लोगों को समझाने का प्रयास किया। नगर पंचायत की ओर से जलनिकासी शुरू कराने का आश्वासन मिलने के बाद करीब एक घंटे में प्रदर्शन समाप्त हुआ और हाईवे पर यातायात बहाल हो सका।जेसीबी से नाला खुलवाकर शुरू कराई जलनिकासीप्रदर्शन की सूचना पर नगर पंचायत अध्यक्ष प्रिंस वर्मा और अधिशासी अधिकारी अवनीश कुमार सिंह मौके पर पहुंचे। नगर पंचायत की ओर से जेसीबी मंगवाकर नाला और जलनिकासी का रास्ता खुलवाया गया। पानी निकालने के लिए पंपिंग सेट लगाने की व्यवस्था भी शुरू कराई गई। अध्यक्ष ने बताया कि पंपिंग सेट से जलनिकासी कराकर तत्काल राहत दिलाने का प्रयास किया जा रहा है। जलभराव की समस्या का स्थायी समाधान शीघ्र कराने का आश्वासन दिया।