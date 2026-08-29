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Balrampur News: नो बैग डे पर हुआ गतिविधियों का आयोजन, बच्चों ने सीखा वर्मी कंपोस्ट बनाना

Sat, 29 Aug 2026 10:20 PM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बलरामपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, बलरामपुर Updated Sat, 29 Aug 2026 10:20 PM IST
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Activities organized on 'No Bag Day'; children learned to make vermicompos
फोटो-23-बलरामपुर के कंपोजिट विद्यालय बिराहिमपुर में पोस्टर ​दिखाते विद्यार्थी।-स्रोत: विभाग
बलरामपुर। नो बैग डे पर शनिवार को परिषदीय विद्यालयों में विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया गया। विद्यार्थियों ने वर्मी कंपोस्ट बनाने की प्रक्रिया सीखने के साथ औषधीय पौधों की पहचान की। वहीं, जलवायु परिवर्तन विषय पर पोस्टर और निबंध प्रतियोगिता में प्रतिभाग कर अपनी प्रतिभा दिखाई।
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कंपोजिट विद्यालय बिराहिमपुर में शिक्षक डॉ. श्वेता सिंह के नेतृत्व में विद्यार्थियों ने औषधीय पौधों का उद्यान विकसित करने, कंपोस्ट और वर्मी कंपोस्ट तैयार करने तथा रसोई उद्यान बनाने की गतिविधियों में हिस्सा लिया। बच्चों ने विद्यालय परिसर में गड्ढा खोदकर उसमें सूखी पत्तियां, सब्जियों व फलों के छिलके, गोबर और मिट्टी समेत जैविक अपशिष्ट डालकर वर्मी कंपोस्ट तैयार करने की प्रक्रिया सीखी। परिसर में तुलसी समेत विभिन्न औषधीय और सब्जियों के पौधे भी लगाए गए।
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जलवायु परिवर्तन विषय पर पोस्टर और निबंध प्रतियोगिता में कक्षा आठ की नैनसी और नासिर ने प्रथम, हुमेरा और जय ने द्वितीय तथा शबाना ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। डॉ. श्वेता सिंह ने विद्यार्थियों को जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग के कारण, प्रभाव और बचाव के उपायों की जानकारी दी।
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इसी तरह आदर्श कंपोजिट विद्यालय नगर में विद्यार्थियों ने विभिन्न औषधीय पौधों के चित्र बनाकर उनके औषधीय गुणों की जानकारी हासिल की। प्रधानाध्यापक सलमा खान ने गतिविधियों के माध्यम से बच्चों को पौधों के महत्व और उनके उपयोग की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि नो बैग डे का उद्देश्य विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तकों से इतर व्यावहारिक ज्ञान और कौशल से जोड़ना है।
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