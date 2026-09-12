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Balrampur News: यूपी बोर्ड ने बढ़ाई पंजीकरण और परीक्षा आवेदन की तारीख

Sat, 12 Sep 2026 11:38 PM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बलरामपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, बलरामपुर Updated Sat, 12 Sep 2026 11:38 PM IST
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UP Board extends registration and exam application deadline
बलरामपुर। यूपी बोर्ड ने कक्षा नौ और 11 के अग्रिम पंजीकरण तथा कक्षा 10 और 12 के परीक्षा आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ा दी है। नई समय-सारिणी के अनुसार कक्षा नौ और 11 के छात्र-छात्राएं अब 30 सितंबर तक अग्रिम पंजीकरण करा सकेंगे। वहीं, हाईस्कूल और इंटरमीडिएट के परीक्षार्थी 28 सितंबर तक ऑनलाइन परीक्षा आवेदन कर सकेंगे। डीआईओएस मृदुला आनंद ने सभी प्रधानाचार्यों को निर्धारित समय-सीमा में प्रक्रिया पूरी कराने के निर्देश दिए हैं।
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कक्षा नौ और 11 के विद्यार्थियों के अग्रिम पंजीकरण के लिए 50 रुपये प्रति छात्र शुल्क निर्धारित किया गया है। विद्यालय के प्रधानाचार्य चालान के माध्यम से शुल्क कोषागार में जमा कराने के बाद 30 सितंबर की रात 12 बजे तक पंजीकरण संबंधी विवरण ऑनलाइन अपलोड कर सकेंगे। पंजीकरण के बाद छात्र-छात्राओं के विवरणों की जांच एक से चार अक्तूबर तक होगी। पांच से आठ अक्तूबर के बीच ऑनलाइन अपलोड किए गए विवरणों में संशोधन किया जा सकेगा।
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बोर्ड की समय-सारिणी के अनुसार पंजीकृत विद्यार्थियों की फोटोयुक्त नामावली 15 अक्तूबर तक जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय में जमा करनी होगी। तिथि बढ़ाए जाने से विद्यालयों को अग्रिम पंजीकरण प्रक्रिया पूरी करने के लिए अतिरिक्त समय मिल गया है।
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वहीं, कक्षा 10 और 12 के छात्र-छात्राएं 28 सितंबर तक ऑनलाइन परीक्षा आवेदन कर सकेंगे। विद्यालय के प्रधानाचार्यों को 30 सितंबर तक परीक्षा शुल्क की सूचना और परीक्षार्थियों के शैक्षिक विवरण परिषद की वेबसाइट पर ऑनलाइन अपलोड करने होंगे। अपलोड किए गए विवरणों में एक से छह अक्तूबर की मध्य रात्रि तक संशोधन किया जा सकेगा।


इसके बाद पंजीकृत परीक्षार्थियों की फोटोयुक्त नामावली और कोष पत्र 15 अक्तूबर को संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों में भेजे जाएंगे। समय-सीमा बढ़ाए जाने से उन विद्यालयों और विद्यार्थियों को राहत मिलेगी, जो निर्धारित अवधि में पंजीकरण या परीक्षा आवेदन की प्रक्रिया पूरी नहीं कर सके थे।
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