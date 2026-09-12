Balrampur News: स्काउट-गाइड प्रतियोगिताओं में बच्चों ने दिखाई प्रतिभा

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श्रुतलेख प्रतियोगिता में कक्षा सात के छात्र अल्तमस ने प्रथम और ख्वाहिश ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया। वहीं, एक पैर से गिलास दौड़ प्रतियोगिता में मन्ना ने प्रथम स्थान हासिल किया। प्रधानाध्यापक अरुण कुमार मिश्र ने विजेता प्रतिभागियों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि नो बैग डे का उद्देश्य बच्चों में किताबी ज्ञान के साथ व्यावहारिक और रचनात्मक गतिविधियों के प्रति रुचि पैदा करना है। इस तरह के आयोजन बच्चों में टीम भावना, अनुशासन और आत्मविश्वास बढ़ाने में सहायक होते हैं।इस अवसर पर जिला स्काउट मास्टर महमूदुल हक ने विद्यालय का भ्रमण किया। उन्होंने विद्यार्थियों को स्काउट-गाइड के नियम, उद्देश्यों और महत्व की जानकारी दी। साथ ही विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेता प्रतिभागियों को पुरस्कार वितरित किए। कार्यक्रम में विद्यालय के सभी शिक्षक-शिक्षिकाएं और विद्यार्थी मौजूद रहे।