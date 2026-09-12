Balrampur News: नवरात्र मेले की तैयारियों में जुटा प्रशासन, 823 पुलिसकर्मी संभालेंगे सुरक्षा

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मेले की सुरक्षा के लिए 823 सिविल पुलिस, यातायात और एलआईयू कर्मियों के साथ दो प्लाटून पीएसी तैनात करने का प्रस्ताव है। मेला क्षेत्र को जोन और सेक्टर में बांटकर अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की जाएगी। मंदिर में प्रवेश और निकास के लिए अलग-अलग मार्ग बनाए जाएंगे और बैरिकेडिंग की जाएगी।मेला क्षेत्र में 30 सीसीटीवी कैमरों से निगरानी होगी। ड्रोन से भी नजर रखी जाएगी। श्रद्धालुओं की जांच के लिए एचएचएमडी, डीएफएमडी और बैगेज स्कैनर लगाए जाएंगे। सादे कपड़ों में महिला और पुरुष पुलिसकर्मियों के अलावा एलआईयू, एटीएस, चेक टीम, बीडीएस और डॉग स्क्वायड तैनात रहेंगे।जाम से निपटने को डायवर्जन, 24 घंटे चलेगा अस्पतालवाहनों के लिए पार्किंग स्थल चिह्नित कर प्रमुख मार्गों पर बैरियर और डायवर्जन लागू किए जाएंगे। मेला परिसर में अस्थायी चिकित्सालय 24 घंटे संचालित होगा। 108 एंबुलेंस उपलब्ध रहेगी। रेलवे स्टेशन पर अतिरिक्त टिकट खिड़की, जीआरपी और पुलिस बल की व्यवस्था के लिए रेलवे से समन्वय किया जाएगा। परिवहन विभाग बसों के रूट और समय-सारिणी तय करेगा।सफाई और बिजली पर भी जोरमेला परिसर में विशेष सफाई अभियान चलेगा। मोबाइल टॉयलेट की व्यवस्था के साथ नालों-नालियों की सफाई कर जल निकासी दुरुस्त रखी जाएगी। निर्बाध बिजली आपूर्ति के लिए जर्जर तारों की मरम्मत होगी। ट्रांसफार्मर रिजर्व में रखे जाएंगे और बिजली विभाग की टीम सक्रिय रहेगी।