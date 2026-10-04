Ballia News: कमरे में फंदे से लटका मिला युवक, मौत
वाराणसी ब्यूरो
Updated Sun, 04 Oct 2026 01:35 AM IST
Updated Sun, 04 Oct 2026 01:35 AM IST
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घोघा। बांसडीह क्षेत्र के अछुहि गांव में शुक्रवार देर शाम मनीष राजभर (27) ने घर के कमरे में फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा।
अछुहि गांव निवासी मनीष राजभर (27) शुक्रवार देर शाम अपने कमरे में गया और अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। काफी देर तक कमरे से बाहर नहीं निकलने पर परिजनों को संदेह हुआ। आवाज देने के बावजूद दरवाजा नहीं खुला तो परिजनों ने दरवाजा तोड़ दिया। अंदर मनीष रस्सी के फंदे से लटका मिला।
परिजनों ने उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बांसडीह पहुंचाया। हालत गंभीर होने पर चिकित्सकों ने जिला अस्पताल रेफर कर दिया, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर मर्चरी भेज दिया। प्रभारी निरीक्षक राकेश कुमार सिंह ने बताया कि प्रथम दृष्टया मामला आत्महत्या का प्रतीत हो रहा है। घटना के कारणों की जांच की जा रही है।
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अछुहि गांव निवासी मनीष राजभर (27) शुक्रवार देर शाम अपने कमरे में गया और अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। काफी देर तक कमरे से बाहर नहीं निकलने पर परिजनों को संदेह हुआ। आवाज देने के बावजूद दरवाजा नहीं खुला तो परिजनों ने दरवाजा तोड़ दिया। अंदर मनीष रस्सी के फंदे से लटका मिला।
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परिजनों ने उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बांसडीह पहुंचाया। हालत गंभीर होने पर चिकित्सकों ने जिला अस्पताल रेफर कर दिया, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर मर्चरी भेज दिया। प्रभारी निरीक्षक राकेश कुमार सिंह ने बताया कि प्रथम दृष्टया मामला आत्महत्या का प्रतीत हो रहा है। घटना के कारणों की जांच की जा रही है।
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