फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Ballia News ›   Youth beaten to death with sticks and clubs in a field after a tree branch broke while he was connecting an electric wire.

Ballia News: बिजली का तार जोड़ते समय टूटी डाल, युवक की खेत में लाठी-डंडे से पीट कर हुई हत्या

Mon, 28 Sep 2026 02:09 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Mon, 28 Sep 2026 02:09 AM IST
विज्ञापन
Youth beaten to death with sticks and clubs in a field after a tree branch broke while he was connecting an electric wire.
नगरा थाना क्षेत्र के गोठाई ग्राम पंचायत के सेमरी गांव निवासी मृतक सोनू यादव। फाइल फोटो परिजन - फोटो : Samvad
इंदरपुर (बलिया)। नगरा थाना क्षेत्र की गोठाई ग्राम पंचायत के सेमरी गांव में रविवार दोपहर पट्टीदारी के विवाद में सोनू यादव (22) की लाठी-डंडे से पीट-पीट कर हत्या कर दी गई। घटना के बाद गांव में तनाव है। गुस्साए परिजनों और महिलाओं ने नगरा-गड़वार मुख्य मार्ग पर शव रख कर दो घंटे तक जाम लगा दिया।
विज्ञापन

सूचना पर सीओ रसड़ा रजनीश कुमार व थानाध्यक्ष संजय मिश्र मौके पर पहुंचे। नाराज परिजनों को समझा-बुझाया, चार आरोपियों को हिरासत में लेने और कार्रवाई के आश्वासन पर जाम समाप्त हुआ।
विज्ञापन

सेमरी गांव निवासी राम केवल यादव और सुमेर यादव सगे पट्टीदार हैं। दोनों परिवारों के बीच भूमि के बंटवारे और मेड़ को लेकर वर्षों से विवाद चल रहा है। इसको लेकर पहले भी दोनों पक्षों में कई बार कहासुनी और मारपीट हो चुकी है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रविवार को दोपहर राम केवल यादव का बड़ा पुत्र सुशील यादव खराब पड़े बिजली के तार को ठीक करने के लिए विपक्षी सुमेर यादव के डेरे की तरफ गया था। बताते हैं कि तार खींचने के दौरान वहां लगे अमरूद के पेड़ की एक डाल टूट गई।
इसी बात को लेकर सुमेर पक्ष के लोगों ने सुशील को घेर लिया। गाली-गलौज के बाद लाठी-डंडे चलने लगे। भाई को पिटता देख उसका छोटा भाई सोनू यादव (22) जो इसी दिन सुबह ही रोजी-रोटी के सिलसिले में बाहर से घर लौटा था, दौड़कर मौके पर पहुंचा और बीच-बचाव करने लगा। आरोप है कि विपक्षियों ने सोनू को ही निशाना बना लिया।
उसे खेत में दौड़ा-दौड़ा कर लाठी-डंडे और लात-घूंसों से पीटा। पिटाई से सोनू वहीं जमीन पर गिर पड़ा और बेहोश हो गया। परिजन गंभीर रूप से घायल सोनू को उठाकर नगरा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ले गए। हालत गंभीर देख डॉक्टरों ने जिला अस्पताल बलिया रेफर कर दिया। लेकिन जिला अस्पताल ले जाते समय रास्ते में ही सोनू की मौत हो गई।
इससे गुस्साए परिजनों और ग्रामीणों ने शव घर के सामने नगरा-गड़वार मार्ग पर रखकर जाम लगा दिया। हत्यारोपियों की गिरफ्तारी और मुआवजे की मांग शुरू कर दी। सूचना मिलते ही थानाध्यक्ष नगरा संजय मिश्र फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे और जाम हटाने का प्रयास किया, लेकिन नाराज महिलाएं हटने के लिए तैयार नहीं हुईं।
खबर पाकर क्षेत्राधिकारी रसड़ा रजनीश कुमार भी मौके पर पहुंचे। उन्होंने परिजनों को कार्रवाई का भरोसा दिलाया और काफी समझाने-बुझाने के बाद करीब दो घंटे बाद जाम समाप्त कराया, तब जाकर यातायात बहाल हो सका।

सीओ रसड़ा रजनीश कुमार ने बताया कि मृतक के बहनोई अभिषेक कुमार की तहरीर पर सुमेर यादव पक्ष के चार लोगों के विरुद्ध संबंधित धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। चारों आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। गांव में शांति व्यवस्था के लिए पुलिस बल तैनात है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed