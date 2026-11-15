Ballia News: पोस्टमार्टम के 60 घंटे बाद घर पहुंचे पति तो हुआ दाह संस्कार

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गड़वार थाना क्षेत्र के नगर पंचायत रतसर के वार्ड नंबर चार विवेकानंद नगर की पूर्वी राजभर बस्ती में भैंस का खूंटा गाड़ने को लेकर 10 नवंबर को जमीन विवाद को लेकर मारपीट हुई थी। इसमें आशा देवी गंभीर रूप से घायल हो गई थीं। उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई। परिजन 13 नवंबर को पोस्टमार्टम कराने के लिए भी तैयार नहीं थे। अधिकारियों के समझाने और आश्वासन के बाद पोस्टमार्टम कराया गया। इसके बाद शव घर लाया गया, लेकिन पति हरेंद्र राजभर के परदेश से लौटने के बाद भी परिवार अंतिम संस्कार को तैयार नहीं हुआ।रविवार अपराह्न करीब तीन बजे एसडीएम और सीओ मौके पर पहुंचे। परिजनों ने आरोपितों की गिरफ्तारी, मुकदमे में दो अन्य लोगों के नाम शामिल करने, चौकी इंचार्ज और संबंधित लेखपाल को निलंबित करने, आर्थिक सहायता देने तथा नगर पंचायत में परिवार के एक सदस्य को नौकरी दिलाने की मांग रखी। अधिकारियों ने शासन की ओर से संचालित पात्र योजनाओं का लाभ दिलाने का भरोसा दिया। इसके बाद परिजन अंतिम संस्कार के लिए राजी हुए। इस दौरान गड़वार थाना प्रभारी हितेश कुमार, चौकी इंचार्ज बांके बहादुर सिंह पुलिस बल के साथ मौजूद रहे।