Ballia News: 1172 घाटों पर 3200 पुलिसकर्मियों की रही निगहबानी

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भीड़-भाड़ वाले घाटों पर सीसी कैमरों से निगरानी की गई। क्यूआरटी और डायल 112 की टीमें लगातार भ्रमणशील रहीं। संवेदनशील और प्रमुख घाटों पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया। पुलिसकर्मियों ने घाटों के साथ वहां तक पहुंचने वाले रास्तों पर भी नजर रखी, ताकि श्रद्धालुओं को आवागमन में परेशानी न हो। रात में भी घाटों और आसपास के इलाकों में पुलिस की गश्त जारी रही।गहरे पानी वाले स्थानों पर रही विशेष सतर्कता-छठ पूर्व दो युवकों के डूबने की घटना को लेकर प्रशासन काफी सजग रहा। नदी और तालाबों में डूबने की घटनाओं को रोकने के लिए गहरे पानी वाले स्थानों पर बैरिकेडिंग और चेतावनी बोर्ड की व्यवस्था की गई। प्रमुख नदी घाटों पर एसडीआरएफ, गोताखोरों और नावों की तैनाती रही। घाटों की गूगल मैपिंग के आधार पर भीड़ के अनुरूप पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगाई गई। कम भीड़ वाले घाटों पर एक और अधिक भीड़ वाले घाटों पर दो से तीन पुलिसकर्मी तैनात रहे।महिला पुलिसकर्मियों ने भी संभाला मोर्चा-महिलाओं की सुरक्षा के लिए महिला पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई। भीड़-भाड़ वाले घाटों पर सादे कपड़ों में भी पुलिसकर्मी निगरानी करते रहे। यातायात व्यवस्था को सुचारु बनाए रखने के लिए पुलिस की अलग-अलग टीमें सक्रिय रहीं।डीएम-एसपी ने रामलीला मैदान व माल्देपुर घाट का किया निरीक्षण-बलिया। छठ पूजा को शांतिपूर्ण एवं सकुशल संपन्न कराने के उद्देश्य से रविवार को जिलाधिकारी ज्ञानेन्द्र सिंह एवं पुलिस अधीक्षक ईराज राजा ने रामलीला मैदान और माल्देपुर घाट का भ्रमण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। अधिकारियों ने छठ पूजा स्थलों पर साफ-सफाई, सुरक्षा व्यवस्था एवं अन्य आवश्यक इंतजामों का जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि छठ पूजा करने आने वाली महिलाओं एवं श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो। कहा कि प्रशासन का उद्देश्य छठ महापर्व को शांतिपूर्ण, सुरक्षित एवं व्यवस्थित ढंग से संपन्न कराना है।