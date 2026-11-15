Ballia News: धुंध और कोहरे की चादर में लिपटा जिला, तीन दिन में तीन डिग्री से अधिक गिरा तापमान

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रविवार को जिले का अधिकतम तापमान 27 और न्यूनतम 19.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। शनिवार को अधिकतम तापमान 28 और न्यूनतम 19 डिग्री रहा था। वहीं, शुक्रवार को अधिकतम तापमान 29.5 और न्यूनतम 21 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। तीन दिनों में अधिकतम तापमान में 2.5 डिग्री और न्यूनतम तापमान में 1.5 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई। सुबह और शाम लोग ऊनी कपड़ों का सहारा लेने लगे हैं।मौसम विशेषज्ञ प्रो. सुरेश सिंह ने बूंदाबांदी की आशंका जताई है। उन्होंने बताया कि बारिश होने से धान की फसलों को नुकसान पहुंच सकता है। इससे किसानों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं।बेल्थरारोड में भी कोहरे का असर, बाजारों में बढ़ी रौनकबेल्थरारोड। ठंड बढ़ने के साथ ही हल्के कोहरे ने पूरे इलाके को अपनी आगोश में ले लिया। धुंध के कारण सड़कों पर दृश्यता प्रभावित हुई और सुबह दोपहिया व चारपहिया वाहनों की रफ्तार धीमी रही। हालांकि, कोहरे और ठंड का असर छठ पूजा की तैयारियों पर नहीं पड़ा। पर्व को लेकर बाजारों में चहल-पहल बढ़ी रही। फल की दुकानों के साथ ही पूजा में इस्तेमाल होने वाली सामग्री की दुकानों पर दिनभर खरीदारों की भीड़ जुटी रही।