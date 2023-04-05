Ballia News: स्वास्थ्य केंद्र की बदहाली पर सचिव ने लगाई फटकार

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उन्होंने दवा वितरण कक्ष, प्रसव केंद्र, कार्यालय और दोनों एंबुलेंस की स्थिति देखने के साथ बाल विकास एवं पोषण से जुड़े कार्यक्रमों की जानकारी ली। व्यवस्थाओं में कमियां मिलने पर कर्मचारियों को फटकार लगाते हुए सुधार के निर्देश दिए।विशेष सचिव ने पीएचसी मनियर के प्रभारी दिग्विजय कुमार को स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार और मरीजों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने को कहा। उन्होंने माना कि बड़ागांव पीएचसी पर डॉक्टर की नियमित उपलब्धता नहीं है। उन्होंने कहा कि केंद्र पर 17 इंडिकेटर हैं। सभी पर तैनात कर्मचारी समर्पित होकर काम करें तो व्यवस्थाओं में सुधार किया जा सकता है।ग्रामीणों ने डॉक्टर की नियमित तैनाती और बेहतर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने की मांग की। ग्राम प्रधान संजय राजभर ने भी डॉक्टर की नियुक्ति का मुद्दा उठाया।ग्रामीणों ने बताया कि डॉक्टर के अभाव में मरीजों को दूसरे अस्पतालों का रुख करना पड़ता है। इससे पहले विशेष सचिव ने उच्च प्राथमिक विद्यालय काजीपुर, अहिरौली पांडेय के पंचायत भवन और जिगनी ग्राम पंचायत का निरीक्षण किया। संवाद