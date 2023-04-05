फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Ballia News ›   Talks between the administration and the Student Struggle Committee regarding the shutdown failed.

Ballia News: बंद पर प्रशासन और छात्र संघर्ष समिति में विफल रही बातचीत

Thu, 08 Oct 2026 01:48 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Thu, 08 Oct 2026 01:48 AM IST
विज्ञापन
Talks between the administration and the Student Struggle Committee regarding the shutdown failed.
बलिया। नौ अक्तूबर को प्रस्तावित बलिया बंद और छात्र कर्फ्यू को लेकर बुधवार को कलेक्ट्रेट सभागार में प्रशासन और पूर्वांचल छात्र संघर्ष समिति के प्रतिनिधिमंडल के बीच हुई वार्ता विफल रही। समिति ने अपनी मांगों पर स्पष्ट निर्णय होने तक आंदोलन जारी रखने की बात कही।
विज्ञापन

समिति के संयोजक झुन्नू सिंह ने कहा कि प्रशासन को स्मार्टफोन-टैबलेट वितरण की निश्चित तिथि घोषित करनी होगी।
इसके साथ ही कर्ज माफी, बिजली बिल माफी और छात्रवृत्ति दोगुनी करने की मांग भी सरकार को हर हाल में पूरी करनी होगी।
समिति के पूर्व अध्यक्ष मोती यादव ने कहा कि छात्र, अधिवक्ता, व्यापारी और किसान समेत सभी वर्गों से नौ अक्तूबर को प्रस्तावित बलिया बंद और छात्र कर्फ्यू को शांतिपूर्ण एवं लोकतांत्रिक तरीके से सफल बनाने का आह्वान किया गया है। वार्ता में एडीएम अनिल, अपर पुलिस अधीक्षक, सीओ बांसडीह, सीओ सिटी और कोतवाल के साथ तीनों महाविद्यालयों के प्राचार्य मौजूद रहे।
विज्ञापन

प्रतिनिधिमंडल में पूर्व अध्यक्ष राहुल मिश्रा, मिथिलेश यादव, मोती यादव, नंदन सिंह, यशजीत सिंह और आदित्य योगी शामिल रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed