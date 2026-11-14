Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Ballia News ›   Relief from traffic congestion at Bharauli roundabout after 20 days; the situation will remain clear for three days.

Ballia News: भरौली गोलंबर पर 20 दिन बाद मिला जाम से छुटकारा, तीन दिनों तक रहेगी राहत

Sat, 14 Nov 2026 01:36 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sat, 14 Nov 2026 01:36 AM IST
विज्ञापन
Relief from traffic congestion at Bharauli roundabout after 20 days; the situation will remain clear for three days.
भरौली गोलंबर पर दूसरे दिन खाली पड़ी सड़क।संवाद
नरहीं (बलिया)। यूपी-बिहार सीमा के भरौली गोलंबर पर पिछले 20 दिनों से जाम की समस्या झेल रहे लोगों को शुक्रवार को बड़ी राहत मिली। छठ महापर्व के मद्देनजर बिहार सरकार की ओर से लाल बालू के खनन पर लगाई गई रोक का असर सीमा क्षेत्र में दिखाई देने लगा है।
विज्ञापन

बालू लदे ट्रकों और डंपरों की संख्या में भारी कमी आने से भरौली गोलंबर पर वाहनों की लंबी कतार नहीं लगी। इससे स्थानीय लोगों के साथ बिहार और पूर्वांचल के बीच आवागमन करने वाले राहगीरों ने राहत की सांस ली। हालांकि, यह राहत फिलहाल तीन दिनों के लिए ही है।
विज्ञापन

भरौली गोलंबर पर बिहार से आने वाले लाल बालू लदे ट्रकों की आईएसटीपी शुल्क जांच और बक्सर में शराब की जांच के चलते अक्सर वाहनों की लंबी कतार लग जाती थी। इसका असर एनएच-31 पर भी पड़ता था और सड़क के दोनों तरफ 15 से 20 किलोमीटर तक जाम लग जाता था। बुधवार रात करीब 11 बजे से बृहस्पतिवार सुबह आठ बजे तक लगे महाजाम ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी थीं। सबसे ज्यादा परेशानी निजी कारों और छोटे वाहनों से सफर करने वालों को हुई।
विज्ञापन
विज्ञापन

16 नवंबर की रात तक खनन पर रहेगी रोक: रामगढ़ निवासी वाहन स्वामी कुणाल राय ने बताया कि बिहार सरकार ने छठ पर्व को देखते हुए 12 नवंबर की रात 12 बजे से लाल बालू के खनन पर रोक लगाई है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

Followed