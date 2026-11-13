बलिया: ददरी मेले का प्रदर्शनी व झूला एरिया 1.60 करोड़ में नीलाम, बेस प्राइज पर विवाद; पार्किंग का टेंडर स्थगित

नीलामी की शुरुआत 1.36 करोड़ रुपये से हुई। प्रथम चक्र में संगम इंटरप्राइजेज ने 1.37 करोड़ और न्यू लक्ष्मी टेंट हाउस ने 1.38 करोड़ रुपये की बोली लगाई। इसके बाद याह-याह और जय शिव शक्ति फर्म के बीच एक-दूसरे से आगे निकलने की होड़ शुरू हो गई। अंततः याह-याह इंटरप्राइजेज के मालिक बबलू साह ने 1 करोड़ 60 लाख 50 हजार रुपये की अंतिम बोली लगाकर ठेका अपने नाम कर लिया। इस पर नपा अध्यक्ष ने उन्हें मिठाई खिलाकर स्वागत किया।



वहीं, वेंडर जोन के लिए एसके कंस्ट्रक्शन के टूना सिंह ने सबसे अधिक 15 लाख रुपये की बोली लगाई। लकड़ी बाजार का ठेका सुदर्शन ने 6.65 लाख रुपये में हासिल किया। गदहा बाजार के लिए भी एसके कंस्ट्रक्शन के टूना सिंह ने 1.80 लाख रुपये की अंतिम बोली लगाई। इसी बीच पार्किंग के टेंडर के बेस प्राइज को लेकर फर्मों के बीच सहमति नहीं बन सकी। इसके चलते सिटी मजिस्ट्रेट ने पार्किंग की नीलामी प्रक्रिया फिलहाल स्थगित कर दी।