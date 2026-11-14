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Ballia News: 18 नवंबर से 11 दिसंबर तक सुरक्षा सैनिकों और सुपरवाइजरों की होगी भर्ती, ब्लॉकवार लगेगा शिविर

Sat, 14 Nov 2026 01:46 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sat, 14 Nov 2026 01:46 AM IST
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Recruitment for security personnel and supervisors will take place from November 18 to December 11; camps will be organized on a block-wise basis.
बलिया। जिले के बेरोजगार युवाओं को रोजगार का अवसर उपलब्ध कराने के लिए एसआईएस इंडिया लिमिटेड की ओर से जनपद के सभी 17 विकासखंड मुख्यालयों पर भर्ती शिविर आयोजित किए जाएंगे। 18 नवंबर से शुरू होकर 11 दिसंबर तक चलने वाले इन शिविरों में सुरक्षा सैनिक और सुपरवाइजर पदों पर योग्य अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा। जिले का कोई भी इच्छुक युवा अपनी सुविधानुसार निर्धारित तिथि पर किसी भी विकासखंड में पहुंचकर भर्ती प्रक्रिया में शामिल हो सकता है।
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जिलाधिकारी ने बताया कि भारत सरकार के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय के तहत पसारा एक्ट-2005 के प्रावधानों के अनुसार एसआईएस इंडिया लिमिटेड की ओर से यह भर्ती की जा रही है। इसके लिए सभी विकासखंड मुख्यालयों पर अलग-अलग तिथियां निर्धारित की गई हैं।
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किस ब्लॉक में कब लगेगा भर्ती शिविर-निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार बेलहरी और बांसडीह में 18 व 19 नवंबर, बेरुआरबारी और चिलकहर में 20 व 21 नवंबर, दुबहड़ और गड़वार में 22 व 23 नवंबर, मनियर और हनुमानगंज में 24 व 25 नवंबर तथा नवानगर और नगरा में 26 व 27 नवंबर को भर्ती शिविर लगेगा। इसी क्रम में पंदह और रसड़ा में तीन व चार दिसंबर, सीयर और रेवती में पांच व सात दिसंबर, मुरलीछपरा और सोहांव में आठ व नौ दिसंबर तथा बैरिया ब्लॉक में 10 व 11 दिसंबर को भर्ती प्रक्रिया आयोजित होगी।
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सुरक्षा सैनिक के लिए हाईस्कूल, सुपरवाइजर के लिए इंटर पास होना जरूरी-डिप्टी कमांडेंट रजनीश राय और भर्ती अधिकारी सत्येंद्र कुमार ने बताया कि सुरक्षा सैनिक पद के लिए अभ्यर्थी का हाईस्कूल उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। इसके लिए आयु 19 से 40 वर्ष, न्यूनतम लंबाई 168 सेंटीमीटर, सीना 80 से 85 सेंटीमीटर और वजन 56 से 90 किलोग्राम निर्धारित किया गया है। वहीं, सुपरवाइजर पद के लिए इंटरमीडिएट उत्तीर्ण होना जरूरी है। अभ्यर्थी की आयु 19 से 40 वर्ष और न्यूनतम लंबाई 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए।

देश के विभिन्न शहरों में मिलेगी तैनाती-चयनित अभ्यर्थियों को जौनपुर स्थित प्रशिक्षण केंद्र भेजा जाएगा, जहां एक माह का प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके बाद उन्हें सरकारी और गैर सरकारी प्रतिष्ठानों में सुरक्षा कार्य के लिए तैनात किया जाएगा। इनमें वाराणसी, लखनऊ, दिल्ली, मुंबई, चंडीगढ़, बेंगलुरु, नोएडा और गुरुग्राम सहित विभिन्न शहरों के होटल, रेलवे, मेट्रो, अस्पताल और विश्वनाथ मंदिर जैसे प्रतिष्ठान शामिल हैं। कंपनी अधिकारियों के अनुसार चयनित कर्मचारियों को नौकरी के दौरान पीएफ, ईएसआई, ग्रेच्युटी, पेंशन और बीमा जैसी सुविधाएं भी दी जाएंगी। भर्ती के लिए 350 रुपये पंजीकरण शुल्क निर्धारित किया गया है। इच्छुक युवा निर्धारित तिथि पर संबंधित विकासखंड मुख्यालय पहुंचकर साक्षात्कार में शामिल हो सकते हैं। संपर्क नंबर: 7054726330, 7800406043, 8957008937
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