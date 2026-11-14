Ballia News: अभद्र टिप्पणी पर ज्योति सिंह पहुंचीं एसपी कार्यालय, यूट्यूबर पर कार्रवाई की मांग

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ज्योति सिंह ने आरोप लगाया कि पवन सिंह की ओर से लगातार उनका उत्पीड़न कराया जा रहा है। सोशल मीडिया पर की गई अभद्र टिप्पणी को भी उन्होंने इसी कड़ी से जोड़ते हुए इसके पीछे पवन सिंह का हाथ होने की आशंका जताई। उन्होंने पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच कराकर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। सवाल के जवाब में कहा कि अभी इस मामले में कुछ कहना नहीं है। मुझे मानसिक रूप से परेशान किया जा रहा है। एएसपी दक्षिणी संजय वर्मा ने बताया कि बिहार निवासी एक यूट्यूबर की ओर से सोशल मीडिया पर अभद्र टिप्पणी किए जाने की शिकायत मिली है। मामले की जांच कराई जा रही है। जांच के आधार पर संबंधित व्यक्ति के खिलाफ विधिक कार्रवाई की जाएगी।

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बलिया। भोजपुरी अभिनेता एवं बिहार विधान परिषद सदस्य पवन सिंह और उनकी पत्नी ज्योति सिंह के बीच भरण-पोषण को लेकर न्यायालय में मुकदमा चल रहा है। इसी बीच शुक्रवार को ज्योति सिंह एसपी कार्यालय पहुंचीं। उन्होंने बिहार के एक यूट्यूबर पर सोशल मीडिया के माध्यम से अभद्र टिप्पणी करने का आरोप लगाते हुए उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की। एक दिन पूर्व बृहस्पतिवार को बलिया परिवार न्यायालय में पवन सिंह व ज्योति के बीच भरण-पोषण के मुकदमे में सुनवाई थी, जिसमें ज्योति का बयान दर्ज हुआ था। इसी बीच सोशल मीडिया पर पोस्ट वायरल देख वह एसपी कार्यालय पहुंचकर शिकायत की।