Ballia News: गंगा तट पर पिंडदान कर पुरखों का किया तर्पण

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पंडितों ने वैदिक मंत्रोच्चार के साथ पिंडदान कराया। श्रद्धालुओं ने गंगा में स्नान कर तिल, जौ, कुश और जल से तर्पण किया। मान्यता है कि पितृपक्ष में गंगा तट पर पिंडदान करने से पितरों को मोक्ष मिलता है और परिवार में सुख-समृद्धि आती है।दूर-दराज से आए लोगों ने भी अपने पूर्वजों के नाम का पिंडदान किया। कई श्रद्धालु परिवार के साथ घाट पर पहुंचे और पुरोहितों के मंत्रोच्चार के बीच पिंडदान की रस्म पूरी की। इसके बाद गंगा में तर्पण कर पूर्वजों की आत्मा की शांति और परिवार की सुख-समृद्धि की कामना की। घाटों पर धार्मिक माहौल बना रहा और दिनभर गंगा तट पर मंत्रोच्चार गूंजता रहा।