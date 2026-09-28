Ballia News: मौसम बदला तो बढ़ी मरीजों की भीड़, आरोग्य मेले में पहुंचे 2134 मरीज
वाराणसी ब्यूरो
Updated Mon, 28 Sep 2026 02:16 AM IST
Updated Mon, 28 Sep 2026 02:16 AM IST
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बलिया। मौसम में बदलाव के साथ जिले में वायरल संक्रमण और सर्दी-जुकाम से जुड़ी बीमारियों का असर बढ़ने लगा है। रविवार को जिले के 81 स्वास्थ्य केंद्रों पर आयोजित मुख्यमंत्री जन आरोग्य मेले में 2134 मरीज उपचार कराने पहुंचे। इनमें बुखार, गले में खराश, सर्दी-जुकाम, सांस लेने में परेशानी, सूखी खांसी और जोड़ों के दर्द की शिकायत वाले मरीजों की संख्या अधिक रही।
पेट दर्द से परेशान मरीज भी चिकित्सकों के पास पहुंचे। इंदरपुर क्षेत्र के पीएचसी और न्यू पीएचसी पर सुबह से ही मरीजों की भीड़ रही। नगरा क्षेत्र की न्यू पीएचसी भीमपुरा नंबर दो, इंद्रौली मलकौली, मालीपुर, किशोरगंज और कसौंडर में आयुष चिकित्सकों ने मरीजों की जांच कर दवाएं दीं। बदलते मौसम को देखते हुए चिकित्सकों ने मरीजों को ठंडे वातावरण और धूल-धुएं से बचने तथा साफ पानी पीने की सलाह दी। न्यू पीएचसी बछईपुर में प्रभारी चिकित्साधिकारी डॉ. आशीष कुमार चौहान ने 96 मरीजों का परीक्षण कर उपचार किया। वहीं कसौंडर में आयुष चिकित्सक डॉ. राजेश यादव ने 16 मरीजों की जांच की। फार्मासिस्ट मुहम्मद इमरान ने सहयोग किया। मौसम परिवर्तन के साथ जिला अस्पताल की ओपीडी में भी वायरल संक्रमण के मरीज बढ़ने की हालिया रिपोर्ट सामने आई है। वैना पीएचसी पर डॉक्टर धर्मेद्र कुमार मरीजों का इलाज किया। उन्होने मौसम के बदलाव को लेकर मरीजों व तीमारदारों को बचाव को लेकर जागरूक किया।
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पेट दर्द से परेशान मरीज भी चिकित्सकों के पास पहुंचे। इंदरपुर क्षेत्र के पीएचसी और न्यू पीएचसी पर सुबह से ही मरीजों की भीड़ रही। नगरा क्षेत्र की न्यू पीएचसी भीमपुरा नंबर दो, इंद्रौली मलकौली, मालीपुर, किशोरगंज और कसौंडर में आयुष चिकित्सकों ने मरीजों की जांच कर दवाएं दीं। बदलते मौसम को देखते हुए चिकित्सकों ने मरीजों को ठंडे वातावरण और धूल-धुएं से बचने तथा साफ पानी पीने की सलाह दी। न्यू पीएचसी बछईपुर में प्रभारी चिकित्साधिकारी डॉ. आशीष कुमार चौहान ने 96 मरीजों का परीक्षण कर उपचार किया। वहीं कसौंडर में आयुष चिकित्सक डॉ. राजेश यादव ने 16 मरीजों की जांच की। फार्मासिस्ट मुहम्मद इमरान ने सहयोग किया। मौसम परिवर्तन के साथ जिला अस्पताल की ओपीडी में भी वायरल संक्रमण के मरीज बढ़ने की हालिया रिपोर्ट सामने आई है। वैना पीएचसी पर डॉक्टर धर्मेद्र कुमार मरीजों का इलाज किया। उन्होने मौसम के बदलाव को लेकर मरीजों व तीमारदारों को बचाव को लेकर जागरूक किया।
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