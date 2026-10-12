Ballia News: जयप्रकाश नारायण की जयंती पर आयोजित विचार गोष्ठी का आयोजन

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शनिवार को लोकनायक जयप्रकाश नारायण की 125वीं जयंती पर आयोजित विचार गोष्ठी को संबोधित करते हुए नीरज शेखर ने कहा कि जेपी से जुड़े कार्यक्रम जब से दो अलग-अलग स्थानों पर आयोजित होने लगे हैं, तब से यहां के आयोजन में कुछ कमी आई है। इसके बावजूद जेपी ट्रस्ट के सचिव एवं एमएलसी रविशंकर सिंह पप्पू नियमित रूप से कार्यक्रम आयोजित कराते आ रहे हैं। विचार गोष्ठी में गांधी शांति प्रतिष्ठान, नई दिल्ली के अध्यक्ष कुमार प्रशांत, पूर्व कुलपति केके सिंह, छात्रसंघ अध्यक्ष राणा प्रताप सिंह तथा सेनानी एवं पत्रकार धीरेंद्र श्रीवास्तव ने भी विचार रखे। वक्ताओं ने लोकनायक के संघर्ष, उनके विचारों और संपूर्ण क्रांति के संदेश को नई पीढ़ी तक पहुंचाने पर जोर दिया।कार्यक्रम का शुभारंभ जेपी ट्रस्ट के सचिव एवं एमएलसी रविशंकर सिंह पप्पू और जयप्रकाश नारायण के प्रपौत्र विवेक प्रसाद ने ट्रस्ट परिसर में स्थापित जेपी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर किया। उपस्थित लोगों ने लोकनायक को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनके बताए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। इससे पहले आचार्य नरेंद्र देव बाल विद्या मंदिर, सेवाश्रम कॉलेज और जयप्रभा चंद्रशेखर महाविद्यालय के छात्र-छात्राओं ने प्रभातफेरी निकाली। जयप्रकाश नगर से शुरू हुई प्रभातफेरी बाबू के डेरा, दलजीत टोला समेत आसपास के गांवों से होकर गुजरी। विद्यार्थियों ने लोकनायक से जुड़े नारे लगाकर उनके विचारों का संदेश दिया।कार्यक्रम में पूर्व विधायक सुरेंद्रनाथ सिंह, जेपी ट्रस्ट के व्यवस्थापक अशोक कुमार सिंह, विजय लक्ष्मी, सूर्यभान सिंह, निर्भय नारायण सिंह, रणधीर सिंह नन्हे, बबलू मिश्रा, हरि सिंह, सीबी मिश्रा आदि थे।मेधावी छात्र-छात्राओं को किया सम्मानितसमारोह में जयप्रभा चंद्रशेखर महाविद्यालय और जयप्रकाश नारायण ग्रामीण प्रौद्योगिकी केंद्र की विभिन्न कक्षाओं में वर्ष 2025 और 2026 में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले छात्र-छात्राओं को प्रशस्ति पत्र और स्मृति चिह्न देकर सम्मानित किया गया। इसके अलावा जिले और सीमावर्ती बिहार के पूर्व सैनिकों, स्वतंत्रता सेनानियों तथा प्रबुद्धजनों को अंगवस्त्र और स्मृति चिह्न भेंटकर सम्मानित किया गया।संकल्प के कलाकारों ने गीतों से बांधा समाजेपी जयंती पर संकल्प संस्था के कलाकारों ने लोकनायक के जीवन और विचारों पर आधारित गीत प्रस्तुत किए। गीतों ने श्रोताओं को भावविभोर कर दिया। वहीं, आचार्य नरेंद्र देव बाल विद्या मंदिर की छात्राओं ने सरस्वती वंदना और स्वागत गीत प्रस्तुत कर अतिथियों का अभिनंदन किया। छात्राओं ने जेपी के आंगन में आकर्षक रंगोली बनाकर परिसर को सजाया। जेपी जयंती के अवसर पर भाजपा नेता सूर्यभान सिंह ने बैरिया विधानसभा क्षेत्र के दर्जनों गांवों के करीब 600 युवाओं को स्पोर्ट्स किट वितरित की।