फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Ballia News ›   Bike rally organized under the 'Har Ghar Dakghar' (Post Office at Every Home) campaign.

Ballia News: हर घर डाकघर अभियान के तहत निकली बाइक रैली

Mon, 12 Oct 2026 01:59 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Mon, 12 Oct 2026 01:59 AM IST
विज्ञापन
Bike rally organized under the 'Har Ghar Dakghar' (Post Office at Every Home) campaign.
बलिया। डाक विभाग की योजनाओं को गांव-गांव तक पहुंचाने के उद्देश्य से रविवार को बलिया मंडल में ‘हर घर डाकघर’ अभियान के तहत बाइक रैली और डाक चौपाल का आयोजन किया गया।
विज्ञापन

अधीक्षक डाकघर राजीव कुमार श्रीवास्तव के मार्गदर्शन में ग्रामीणों को डाक विभाग की विभिन्न सेवाओं से जुड़ने के लिए प्रेरित किया गया। बाइक रैली उपडाकघर हल्दी से शुरू होकर बाबुबेल शाखा डाकघर और उपडाकघर मझौवा होते हुए गंगापुर शाखा डाकघर पहुंची। यहां आयोजित डाक चौपाल में ग्रामीणों को डाक जीवन बीमा, ग्रामीण डाक जीवन बीमा, सुकन्या समृद्धि योजना, आवर्ती जमा, सावधि जमा, किसान विकास पत्र और पब्लिक प्रोविडेंट फंड सहित अन्य योजनाओं की जानकारी दी गई।
विज्ञापन

इसके अलावा इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक, आधार, डिजिटल बैंकिंग, स्पीड पोस्ट और पार्सल सेवाओं के बारे में भी बताया गया। अधिकारियों ने ग्रामीणों से नजदीकी डाकघर से जुड़कर योजनाओं का लाभ उठाने की अपील की।
विज्ञापन
विज्ञापन

कार्यक्रम में डाक निरीक्षक राहुल सिंह, सहायक शाखा डाकपाल स्नेहा सिंह, ग्राम प्रधान रमेश यादव, जनप्रतिनिधि रिंकू गुप्ता सहित डाककर्मी और ग्रामीण मौजूद रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed