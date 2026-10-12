फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Ballia News ›   Contractual employees did not turn up at the health fair.

Ballia News: आरोग्य मेले में नहीं पहुंचे संविदा कर्मचारी

Mon, 12 Oct 2026 02:00 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Mon, 12 Oct 2026 02:00 AM IST
विज्ञापन
Contractual employees did not turn up at the health fair.
बलिया। उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) संविदा कर्मचारी संघ के आह्वान पर प्रदेशभर में चल रहे कार्य बहिष्कार का असर रविवार को मुख्यमंत्री आरोग्य मेले पर भी दिखाई दिया। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (पीएचसी) पर आयोजित होने वाला आरोग्य मेला संविदा चिकित्सकों और पैरामेडिकल कर्मचारियों की गैरमौजूदगी के चलते प्रभावित हुआ। संगठन के प्रांतीय अध्यक्ष ठाकुर मयंक प्रताप सिंह के आवाहन पर मिथिलेश गिरी जिला अध्यक्ष ने बताया कि 12 अक्टूबर को प्रदेश के सभी जिलों से एनएचएम संविदा कर्मचारी अपनी लंबित मांगों को लेकर लखनऊ के ईको गार्डन पहुंचेंगे। वहां प्रदेशव्यापी आंदोलन को आगे बढ़ाया जाएगा। उन्होंने कहा कि जब तक कर्मचारियों की मांगें पूरी नहीं होतीं, तब तक संविदा कर्मचारी लखनऊ में ही अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहेंगे।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed