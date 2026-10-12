फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Ballia News ›   Eight trains on the Ballia route will have a five-minute stoppage for the Maihar fair.

Ballia News: मैहर मेले के लिए बलिया रूट की आठ ट्रेनों का पांच मिनट का ठहराव होगा

Mon, 12 Oct 2026 01:57 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Mon, 12 Oct 2026 01:57 AM IST
विज्ञापन
Eight trains on the Ballia route will have a five-minute stoppage for the Maihar fair.
बलिया। शारदीय नवरात्रि के अवसर पर मैहर मेले में जाने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए रेलवे ने बलिया रूट से गुजरने वाली आठ ट्रेनों को मैहर स्टेशन पर अस्थायी ठहराव देने का निर्णय लिया है। इन ट्रेनों को अलग-अलग तिथियों में पांच मिनट का अतिरिक्त ठहराव मिलेगा।
विज्ञापन

मुख्य जनसंपर्क अधिकारी, गोरखपुर सुमित कुमार ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 11059 लोकमान्य तिलक टर्मिनस-छपरा एक्सप्रेस 10 से 20 अक्तूबर तक रात 3:10 बजे मैहर पहुंचेगी और 3:15 बजे रवाना होगी। 12669 चेन्नई-छपरा एक्सप्रेस 10 से 19 अक्तूबर तक रात 8:50 बजे पहुंचकर 8:55 बजे रवाना होगी। 15268 लोकमान्य तिलक टर्मिनस-रक्सौल एक्सप्रेस को 12 से 19 अक्तूबर तक सुबह 10:40 से 10:45 बजे तक और 19045 सूरत-छपरा एक्सप्रेस को 11 से 21 अक्तूबर तक रात दो से 2:05 बजे तक ठहराव मिलेगा।
विज्ञापन

वापसी में 11060 छपरा-लोकमान्य तिलक टर्मिनस एक्सप्रेस 12 से 22 अक्तूबर तक रात 8:25 बजे पहुंचकर 8:30 बजे रवाना होगी। 12670 छपरा-चेन्नई एक्सप्रेस 12 से 21 अक्तूबर तक सुबह 7:25 से 7:30 बजे तक रुकेगी। 15267 रक्सौल-लोकमान्य तिलक टर्मिनस एक्सप्रेस को 10 से 17 अक्टूबर तक सुबह 11:25 से 11:30 बजे तक तथा 19040 छपरा-सूरत एक्सप्रेस को 11 से 21 अक्तूबर तक रात 10:40 से 10:45 बजे तक मैहर स्टेशन पर ठहराव दिया जाएगा। इससे मैहर धाम जाने वाले श्रद्धालुओं को यात्रा में सुविधा मिलेगी।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed