Ballia News: मैहर मेले के लिए बलिया रूट की आठ ट्रेनों का पांच मिनट का ठहराव होगा

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मुख्य जनसंपर्क अधिकारी, गोरखपुर सुमित कुमार ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 11059 लोकमान्य तिलक टर्मिनस-छपरा एक्सप्रेस 10 से 20 अक्तूबर तक रात 3:10 बजे मैहर पहुंचेगी और 3:15 बजे रवाना होगी। 12669 चेन्नई-छपरा एक्सप्रेस 10 से 19 अक्तूबर तक रात 8:50 बजे पहुंचकर 8:55 बजे रवाना होगी। 15268 लोकमान्य तिलक टर्मिनस-रक्सौल एक्सप्रेस को 12 से 19 अक्तूबर तक सुबह 10:40 से 10:45 बजे तक और 19045 सूरत-छपरा एक्सप्रेस को 11 से 21 अक्तूबर तक रात दो से 2:05 बजे तक ठहराव मिलेगा।वापसी में 11060 छपरा-लोकमान्य तिलक टर्मिनस एक्सप्रेस 12 से 22 अक्तूबर तक रात 8:25 बजे पहुंचकर 8:30 बजे रवाना होगी। 12670 छपरा-चेन्नई एक्सप्रेस 12 से 21 अक्तूबर तक सुबह 7:25 से 7:30 बजे तक रुकेगी। 15267 रक्सौल-लोकमान्य तिलक टर्मिनस एक्सप्रेस को 10 से 17 अक्टूबर तक सुबह 11:25 से 11:30 बजे तक तथा 19040 छपरा-सूरत एक्सप्रेस को 11 से 21 अक्तूबर तक रात 10:40 से 10:45 बजे तक मैहर स्टेशन पर ठहराव दिया जाएगा। इससे मैहर धाम जाने वाले श्रद्धालुओं को यात्रा में सुविधा मिलेगी।