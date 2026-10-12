Ballia News: बालिकाओं को किया जागरूक, गुड टच-बैड टच के बारे में बताया

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गांवों, कस्बों, विद्यालयों, बाजारों और सार्वजनिक स्थलों पर महिला चौपाल लगाकर महिलाओं एवं बालिकाओं को सुरक्षा, अधिकारों और सरकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। इस दौरान पंपलेट भी वितरित किए गए। महिला पुलिसकर्मियों ने बालिकाओं को गुड टच-बैड टच के बारे में बताते हुए किसी भी असहज स्थिति में अभिभावकों, शिक्षकों या पुलिस को जानकारी देने के लिए प्रेरित किया।अभियान में वीमेन पावर लाइन 1090, महिला हेल्पलाइन 181, पुलिस आपात सेवा ,साइबर हेल्पलाइन 1930 सहित आदि जानकारी दी गई। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, निराश्रित महिला पेंशन योजना और बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ जैसी योजनाओं के बारे में बताया गया।