Ballia News: तेल, चीनी व घी बिगाड़ रहा बजट, चने की दाल 10 रुपये किलो महंगी
वाराणसी ब्यूरो
Updated Mon, 12 Oct 2026 01:52 AM IST
Updated Mon, 12 Oct 2026 01:52 AM IST
विज्ञापन
बैरिया। अरहर की दाल के दाम रोज बढ़ रहे हैं। चने की दाल भी 10 रुपये किलो महंगी हो गई है। वहीं, चीनी 4900 रुपये क्विंटल की जगह 5500 रुपये क्विंटल बिकने लगी है। सरसों के तेल के दाम में भी बढ़ोतरी हो रही है। त्योहारों के दस्तक देते ही किचन का बजट बिगड़ने लगा है।
रानीगंज बाजार की थोक और फुटकर मंडियों में तिलहन और दलहन के दामों में तेजी आई है। रानीगंज बाजार के व्यापारियों के अनुसार बाजार में आवक और मांग के बीच अंतर से कीमतों में तेजी देखी जा रही है। अरहर, उड़द और मूंग की कीमतों में बढ़ोतरी का असर फुटकर बाजार में दिखाई दे रहा है। वहीं सरसों समेत अन्य खाद्य तेलों के भाव भी बढ़े हैं। व्यापारियों का कहना है कि आगामी दिनों में मांग बढ़ने पर कीमतों में और उतार-चढ़ाव हो सकता है।
गृहिणी मनोरमा देवी का कहना है की दाल और खाद्य तेल के बढ़ते दामों ने घर का खर्च बढ़ा दिया है। महंगाई के चलते अब जरूरी सामान भी सोच समझकर सीमित मात्रा में खरीदना पड़ रहा है। गृहिणी आशा देवी का कहना है कि त्योहारों के समय घर का खर्च पहले ही बढ़ जाता है। ऐसे में दाल, तेल और घी के दाम बढ़ने से परेशानी और बढ़ गई है। रसोई का बजट संभालना मुश्किल हो रहा है।
विज्ञापन
-- -- -- --
खाद्य सामग्री
--- 6 दिन पूर्व का रेट -- -- नया रेट रुपया प्रति किलो
अरहर दाल
-- --- 120 -- -- -- -- -- --- 145
चना दाल
-- -- -- -- 90 -- -- -- -- -- -- --100
उड़द दाल
-- -- --- 125 -- -- -- -- -- -- --130
मूंग दाल
-- -- -- --- 90 -- -- -- -- -- --- 100
काबली
-- -- -- -- -- 90 -- -- -- -- -- -- -- 100
-सरसों तेल एक लीटर
-- 190 -- -- -- -- -- --200
-रिफाइंड तेल 750 एमएल
--- 140 -- -- --- 150
देसी घी
-- -- -- -- -- -- --- 710 - -- -- --755
चीनी
-- -- -- -- -- -- -- --- 52 -- -- -- --- 58
विज्ञापन
रानीगंज बाजार की थोक और फुटकर मंडियों में तिलहन और दलहन के दामों में तेजी आई है। रानीगंज बाजार के व्यापारियों के अनुसार बाजार में आवक और मांग के बीच अंतर से कीमतों में तेजी देखी जा रही है। अरहर, उड़द और मूंग की कीमतों में बढ़ोतरी का असर फुटकर बाजार में दिखाई दे रहा है। वहीं सरसों समेत अन्य खाद्य तेलों के भाव भी बढ़े हैं। व्यापारियों का कहना है कि आगामी दिनों में मांग बढ़ने पर कीमतों में और उतार-चढ़ाव हो सकता है।
विज्ञापन
गृहिणी मनोरमा देवी का कहना है की दाल और खाद्य तेल के बढ़ते दामों ने घर का खर्च बढ़ा दिया है। महंगाई के चलते अब जरूरी सामान भी सोच समझकर सीमित मात्रा में खरीदना पड़ रहा है। गृहिणी आशा देवी का कहना है कि त्योहारों के समय घर का खर्च पहले ही बढ़ जाता है। ऐसे में दाल, तेल और घी के दाम बढ़ने से परेशानी और बढ़ गई है। रसोई का बजट संभालना मुश्किल हो रहा है।
विज्ञापन
खाद्य सामग्री
अरहर दाल
चना दाल
उड़द दाल
मूंग दाल
काबली
-सरसों तेल एक लीटर
-रिफाइंड तेल 750 एमएल
देसी घी
चीनी