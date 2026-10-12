Ballia News: तेल, चीनी व घी बिगाड़ रहा बजट, चने की दाल 10 रुपये किलो महंगी

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रानीगंज बाजार की थोक और फुटकर मंडियों में तिलहन और दलहन के दामों में तेजी आई है। रानीगंज बाजार के व्यापारियों के अनुसार बाजार में आवक और मांग के बीच अंतर से कीमतों में तेजी देखी जा रही है। अरहर, उड़द और मूंग की कीमतों में बढ़ोतरी का असर फुटकर बाजार में दिखाई दे रहा है। वहीं सरसों समेत अन्य खाद्य तेलों के भाव भी बढ़े हैं। व्यापारियों का कहना है कि आगामी दिनों में मांग बढ़ने पर कीमतों में और उतार-चढ़ाव हो सकता है।गृहिणी मनोरमा देवी का कहना है की दाल और खाद्य तेल के बढ़ते दामों ने घर का खर्च बढ़ा दिया है। महंगाई के चलते अब जरूरी सामान भी सोच समझकर सीमित मात्रा में खरीदना पड़ रहा है। गृहिणी आशा देवी का कहना है कि त्योहारों के समय घर का खर्च पहले ही बढ़ जाता है। ऐसे में दाल, तेल और घी के दाम बढ़ने से परेशानी और बढ़ गई है। रसोई का बजट संभालना मुश्किल हो रहा है।खाद्य सामग्री- 6 दिन पूर्व का रेटनया रेट रुपया प्रति किलोअरहर दाल- 120- 145चना दाल90100उड़द दाल- 125130मूंग दाल- 90- 100काबली90100-सरसों तेल एक लीटर190200-रिफाइंड तेल 750 एमएल- 140- 150देसी घी- 710 -755चीनी- 52- 58