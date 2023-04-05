Ballia News: सात करोड़ 79 लाख के बकाये पर नीलाम होगी दो गांधी आश्रमों की भूमि

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एक समय जब गांधी आश्रम लोगों की आजीविका के साधन थे। लोग यहां से रुई ले जाकर घर से सूत तैयार कर बिक्री करते थे। समय बीता और गांधी आश्रम बंद होते गए। गांधी आश्रमों में तैनात मंत्री और अध्यक्षों ने इसे अपनी कमाई का जरिया बना लिया। उनके द्वारा कर्मचारियों की भविष्य निधि का पैसा उनके खातों में जमा नहीं किया गया। इस प्रकार उनकी ओर से लगभग 8 करोड़ रुपये का गबन किया गया। कर्मचारियों को इसका पता तब चला जब वह सेवानिवृत्त हो गए। इसके बाद कर्मचारियों ने इसे लेकर हंगामा शुरू कर दिया। इसके बाद तत्कालीन नायब तहसीलदार ने जून 2022 में गांधी आश्रम की भूमि को नीलाम करने की कार्रवाई शुरू की। लेकिन, भूमि का कम रेट लगाए जाने से नाराज कर्मचारियों ने मंडलायुक्त से गुहार लगाई। इसके बाद नीलामी की कार्रवाई रुक गई। एक बार फिर से तहसीलदार सदर दीपक तिवारी की ओर से क्षेत्रीय श्री गांधी आश्रम राहुल नगर मड़या और सेठवल की भूमि को नीलम करने के लिए विज्ञप्ति जारी की है।00यह मूल्यांकित की गई जमीन की धनराशिसंपत्ति गाटा संख्या कुल रकबा हिस्सा मूल्यांकित धनराशिराहुल नगर मड़या 572 0.132 हेक्टेयर 0.088 हेक्टेयर 17248000 रुपयेसेठवल 539 3.049 हेक्टेयर 0.108 हेक्टेयर 14760000 रुपये00शहर के बाहर 40 लाख तो शहर के अंदर 25 लाख रुपये बिस्वा प्रशासन कर रहा जमीन की नीलामीजिले में इस समय जमीन के रेट आसमान छू रहे हैं। शहर के बाहरी हिस्सों में सड़क के किनारे 60 लाख रुपये बिस्वा तक जमीन की बिक्री हो रही है। वहीं सड़क से हटकर 25 से 30 लाख रुपये बिस्वा का रेट चल रहा है। वहीं प्रशासन की ओर से शहर की घनी आबादी और महत्वपूर्ण क्षेत्र में नीलाम होने वाली गांधी आश्रम की जमीन का रेट मात्र 25 लाख रुपये बिस्वा निर्धारित किया गया है। जो समझ से परे हैं।00गांधी आश्रम के जमीन की नीलामी का आदेश जारी हुआ है। लेकिन, अभी मैंने जल्द ही तहसीलदार का पदभार संभाला है। मुझे जमीन के रेट के बारे में जानकारी नहीं है। मैं इसके बारे में जानकारी करता हूं।दीपक तिवारी, तहसीलदार सदर।