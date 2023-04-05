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Ballia News: सात करोड़ 79 लाख के बकाये पर नीलाम होगी दो गांधी आश्रमों की भूमि

Fri, 04 Sep 2026 12:03 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Fri, 04 Sep 2026 12:03 AM IST
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Land of two Gandhi Ashrams to be auctioned
क्षेत्रीय श्री गांधी आश्रम पर कर्मचारियों के भविष्य निधि और बिजली बिल का सात करोड़ 79 लाख 55 हजार 935 रुपये बकाया है। इसके लिए उपश्रमायुक्त और बिजली निगम की ओर से गांधी आश्रम को आरसी जारी किया गया था। आरसी जारी होने के बाद बकाया जमा करने की कोई कवायद नहीं की गई। दो दिन पहले तहसीलदार सदर की ओर से क्षेत्रीय गांधी आश्रम मड़या और सेठवल की भूमि को नीलाम करने का आदेश जारी किया गया है। सात सितंबर को नीलामी होगी।
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एक समय जब गांधी आश्रम लोगों की आजीविका के साधन थे। लोग यहां से रुई ले जाकर घर से सूत तैयार कर बिक्री करते थे। समय बीता और गांधी आश्रम बंद होते गए। गांधी आश्रमों में तैनात मंत्री और अध्यक्षों ने इसे अपनी कमाई का जरिया बना लिया। उनके द्वारा कर्मचारियों की भविष्य निधि का पैसा उनके खातों में जमा नहीं किया गया। इस प्रकार उनकी ओर से लगभग 8 करोड़ रुपये का गबन किया गया। कर्मचारियों को इसका पता तब चला जब वह सेवानिवृत्त हो गए। इसके बाद कर्मचारियों ने इसे लेकर हंगामा शुरू कर दिया। इसके बाद तत्कालीन नायब तहसीलदार ने जून 2022 में गांधी आश्रम की भूमि को नीलाम करने की कार्रवाई शुरू की। लेकिन, भूमि का कम रेट लगाए जाने से नाराज कर्मचारियों ने मंडलायुक्त से गुहार लगाई। इसके बाद नीलामी की कार्रवाई रुक गई। एक बार फिर से तहसीलदार सदर दीपक तिवारी की ओर से क्षेत्रीय श्री गांधी आश्रम राहुल नगर मड़या और सेठवल की भूमि को नीलम करने के लिए विज्ञप्ति जारी की है।
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यह मूल्यांकित की गई जमीन की धनराशि
संपत्ति गाटा संख्या कुल रकबा हिस्सा मूल्यांकित धनराशि
राहुल नगर मड़या 572 0.132 हेक्टेयर 0.088 हेक्टेयर 17248000 रुपये
सेठवल 539 3.049 हेक्टेयर 0.108 हेक्टेयर 14760000 रुपये
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शहर के बाहर 40 लाख तो शहर के अंदर 25 लाख रुपये बिस्वा प्रशासन कर रहा जमीन की नीलामी
जिले में इस समय जमीन के रेट आसमान छू रहे हैं। शहर के बाहरी हिस्सों में सड़क के किनारे 60 लाख रुपये बिस्वा तक जमीन की बिक्री हो रही है। वहीं सड़क से हटकर 25 से 30 लाख रुपये बिस्वा का रेट चल रहा है। वहीं प्रशासन की ओर से शहर की घनी आबादी और महत्वपूर्ण क्षेत्र में नीलाम होने वाली गांधी आश्रम की जमीन का रेट मात्र 25 लाख रुपये बिस्वा निर्धारित किया गया है। जो समझ से परे हैं।
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गांधी आश्रम के जमीन की नीलामी का आदेश जारी हुआ है। लेकिन, अभी मैंने जल्द ही तहसीलदार का पदभार संभाला है। मुझे जमीन के रेट के बारे में जानकारी नहीं है। मैं इसके बारे में जानकारी करता हूं।
दीपक तिवारी, तहसीलदार सदर।
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