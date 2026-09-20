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Azamgarh News: कॉलेज का गेट एएमयू की तर्ज पर बनाने पर विवाद, लोगों ने जताई आपत्ति

Sun, 20 Sep 2026 12:36 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sun, 20 Sep 2026 12:36 AM IST
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Controversy over building the college gate on the lines of AMU; people have raised objections.
एमपी इंटर कालेज मुबारकपुर में कराया जा रहा गेट का निर्माण। संवाद
मुबारकपुर क्षेत्र स्थित एमपी इंटर कॉलेज प्रशासन द्वारा पुराने गेट को तोड़कर नया गेट बनवाया जा रहा था। स्थानीय लोगों ने इसका कड़ा विरोध करते हुए आरोप लगाया कि गेज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी (एएमयू) की तर्ज पर गुंबद के आकार में बनाया जा रहा है।
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मामले की जानकारी मिलने पर रजादेपुर मठ के महंत शिवसागर भारती मौके पर पहुंचे और कॉलेज प्रबंधन से बातचीत कर बीच का रास्ता निकाला। इसके बाद प्रबंधन डिजाइन बदलने को राजी हो गया।
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कॉलेज प्रशासन पिछले कुछ दिनों से कॉलेज के पुराने गेट को तोड़कर नए गेट का निर्माण करा रहा था। आरोप है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी (एएमयू) की तर्ज पर गेट के दोनों तरफ गुंबद का आकार बनाया जा रहा था।
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इसे लेकर लोगों ने आपत्ति जतानी शुरू कर दी। कहा कि ये एक सरकारी संस्था है, इसे किसी धर्म से नहीं जोड़ा जा सकता है। इस मामले की जानकारी रजादेपुर के महंत शिव सागर भारती को हुई। वे शुक्रवार को कॉलेज पहुंचे।
कहा कि लोगों ने बताया कि एएमयू की तर्ज पर यहां कॉलेज का गेट बनाया जा रहा है। बातचीत के बाद प्रबंधन ने गुंबद के आकार को हटाकर गेट को नई आकृति देने पर सहमति जताई। शुक्रवार से ही नए गेट के निर्माण का कार्य शुरू कर दिया गया।



कोट



किसी तरह का कोई विवाद नहीं था। गेट पर गोलाकार गुंबद लगवाने पर कुछ लोगों को आपत्ति थी, जिसे हटा दिया गया। अब सामान्य आकार में निर्माण कार्य जारी है।-एहसान अहमद, प्रधानाचार्य




उन्हें इस बात की जानकारी दी गई कि एएमयू की तर्ज पर यहां कॉलेज का गेट बनाया जा रहा है। विवाद को रोकने के लिए वह तत्काल मौके पर पहुंचे और प्रबंधन से वार्ता की। प्रबंधन गुंबद के आकार को हटाने के लिए तैयार हुआ। अब वहां कोई विवाद नहीं है।-शिव सागर भारती, महंत,रजादेपुर मठ
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