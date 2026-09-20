Azamgarh News: कॉलेज का गेट एएमयू की तर्ज पर बनाने पर विवाद, लोगों ने जताई आपत्ति

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मामले की जानकारी मिलने पर रजादेपुर मठ के महंत शिवसागर भारती मौके पर पहुंचे और कॉलेज प्रबंधन से बातचीत कर बीच का रास्ता निकाला। इसके बाद प्रबंधन डिजाइन बदलने को राजी हो गया।कॉलेज प्रशासन पिछले कुछ दिनों से कॉलेज के पुराने गेट को तोड़कर नए गेट का निर्माण करा रहा था। आरोप है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी (एएमयू) की तर्ज पर गेट के दोनों तरफ गुंबद का आकार बनाया जा रहा था।इसे लेकर लोगों ने आपत्ति जतानी शुरू कर दी। कहा कि ये एक सरकारी संस्था है, इसे किसी धर्म से नहीं जोड़ा जा सकता है। इस मामले की जानकारी रजादेपुर के महंत शिव सागर भारती को हुई। वे शुक्रवार को कॉलेज पहुंचे।कहा कि लोगों ने बताया कि एएमयू की तर्ज पर यहां कॉलेज का गेट बनाया जा रहा है। बातचीत के बाद प्रबंधन ने गुंबद के आकार को हटाकर गेट को नई आकृति देने पर सहमति जताई। शुक्रवार से ही नए गेट के निर्माण का कार्य शुरू कर दिया गया।कोटकिसी तरह का कोई विवाद नहीं था। गेट पर गोलाकार गुंबद लगवाने पर कुछ लोगों को आपत्ति थी, जिसे हटा दिया गया। अब सामान्य आकार में निर्माण कार्य जारी है।-एहसान अहमद, प्रधानाचार्यउन्हें इस बात की जानकारी दी गई कि एएमयू की तर्ज पर यहां कॉलेज का गेट बनाया जा रहा है। विवाद को रोकने के लिए वह तत्काल मौके पर पहुंचे और प्रबंधन से वार्ता की। प्रबंधन गुंबद के आकार को हटाने के लिए तैयार हुआ। अब वहां कोई विवाद नहीं है।-शिव सागर भारती, महंत,रजादेपुर मठ